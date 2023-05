Zwangsverwandtschaft Sind Schwiegermütter wirklich so böse?

Herr Kaiser, wieso ist die Beziehung zu den Schwiegereltern häufig belastet?

So häufig ist sie das gar nicht. Untersuchungen zeigen, dass sich etwa zwei Drittel der Deutschen gut mit ihren Schwiegereltern verstehen. Viele haben sogar ein freundschaftliches Verhältnis, manche finden in der Schwiegerfamilie, was sie in der eigenen Herkunftsfamilie nicht erleben konnten.