Flugausfälle und Verspätungen in Berlin erwartet Verdi ruft BER-Beschäftigte am Mittwoch zum Warnstreik auf

Die Gewerkschaft Verdi ruft Mitarbeitende von Bodenverkehrsdiensten, Flughafengesellschaft und Luftsicherheit am Berliner Flughafen BER für Mittwoch zu einem ganztägigen Warnstreik auf. Das teilte die Gewerkschaft am Montag mit.

Fluggäste müssen demnach mit drastischen Einschränkungen wie starken Verspätungen und Flugausfällen rechnen. Voraussichtlich sei der gesamte Flugverkehr von und nach Berlin betroffen, so Verdi. Der Warnstreik soll mit der Frühschicht am Mittwoch beginnen und erst am späten Abend enden. Verdi geht von einer „sehr großen Streikbeteiligung“ aus.

500 Euro mehr werden für Bodenverkehrsdienste und Flughafengesellschaft gefordert.

Hintergrund des Warnstreiks sind nach Angaben der Gewerkschaft die parallel verlaufenden Tarifrunden für die Bereiche Bodenverkehrsdienste, Flughafengesellschaft und Luftsicherheit. Hier zeichneten sich keine Lösungen ab, hieß es.

Verdi fordert für die Beschäftigten der Bodenverkehrsdienste und der Flughafengesellschaft 500 Euro mehr im Monat bei einer Laufzeit des Tarifvertrags von zwölf Monaten. Die Arbeitgeberseite fordert laut Verdi sowohl bei den Bodenverkehrsdiensten als auch der Flughafengesellschaft vor allem längere Vertragslaufzeiten. (Tsp, dpa)

