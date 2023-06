Update Flughafen Berlin-Brandenburg : Hausbesetzung gegen geplantes Ausreisezentrum am BER – Aktivisten verbarrikadierten sich

18 Frauen und Männer haben am Samstag ein Haus in Schönefeld besetzt. Sie befürchten, dass am Flughafen ein Abschiebegefängnis entstehen könnte. Die Polizei schritt ein.