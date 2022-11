Freie Flächen in Berlin und Brandenburg Hier wird am meisten unbebautes Bauland verkauft

Im Jahr 2021 sind in Berlin 386 Verkäufe von unbebautem Bauland erfasst worden, in Brandenburg waren es 5059 Verkäufe. Das geht aus Zahlen des Amts für Statistik Berlin-Brandenburg hervor, die am Montag veröffentlicht wurden.

Unbebautes Bauland kostete in Berlin demnach durchschnittlich 1260 Euro pro Quadratmeter. In Brandenburg waren es 113 Euro. Insgesamt wurden in Berlin im Jahr 2021 etwa 393.000 Quadratmeter und in Brandenburg rund elf Millionen Quadratmeter verkauft. Damit wechselten Grundstücke im Wert von 495 Millionen Euro in Berlin und 1,2 Milliarden Euro in Brandenburg ihren Eigentümer.

Berlinweit gab es im Bezirk Marzahn-Hellersdorf mit 32 Prozent die meisten Verkäufe von Bauland. Ein Quadratmeter kostete dort durchschnittlich 530 Euro und damit am wenigsten. Mit knapp 18 Prozent der Verkäufe entfiel der zweitgrößte Anteil auf den Bezirk Pankow. Die wenigsten Verkäufe wurden laut Behörde in Charlottenburg-Wilmersdorf und Mitte gezählt. Der höchste durchschnittliche Kaufwert betrug 9567 Euro pro Quadratmeter in Mitte, gefolgt von Charlottenburg-Wilmersdorf mit 1823 Euro.

In Brandenburg gab es die meisten Verkäufe von unbebautem Bauland im Landkreis Teltow-Fläming mit knapp elf Prozent (540 Verkäufe) sowie im Kreis Barnim (495 Verkäufe) mit knapp zehn Prozent. Die wenigsten Verkäufe wurden in der kreisfreien Stadt Frankfurt (Oder) gezählt.

Der durchschnittliche Kaufwert in Brandenburg reichte 2021 von 17 Euro je Quadratmeter im Landkreis Spree-Neiße bis zu 612 Euro in der Landeshauptstadt Potsdam. Ein Vergleich zu den Vorjahren ist nach Angaben des Statistikamtes wegen einer Neukonzeption der Erhebung weder für Berlin noch für Brandenburg möglich. (dpa)

