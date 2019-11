Ein Angreifer hat am Dienstagabend in Berlin den Sohn von Ex-Bundespräsident Richard von Weizsäcker erstochen und einen weiteren Menschen schwer verletzt. Der Chefarzt Fritz von Weizsäcker sei während eines Vortrags am Dienstagabend in der Schlosspark-Klinik in Berlin-Charlottenburg angegriffen worden, sagte ein Sprecher der Berliner Polizei.

Was ist passiert?

Der 59-jährige Fritz von Weizsäcker hielt gerade einen medizinischen Vortrag in der privaten Schlosspark-Klinik, als kurz vor 19 Uhr ein Mann aus dem Zuschauerraum auf ihn losging, wie eine Polizeisprecherin sagte. Laut Polizei blieben sofort eingeleitete Reanimationsversuche erfolglos. Von Weizsäcker starb noch vor Ort.

Ein 33-jähriger Polizist, der zufällig unter den Zuschauern saß, versuchte, den Mann aufzuhalten. Der Beamte in seiner Freizeit wurde dabei selbst schwer verletzt. Er wurde in ein anderes Krankenhaus gebracht. Anderen Gästen gelang es, den Angreifer festzuhalten.

Von Weizsäcker sprach am Abend beim „Forum 11/2019“ im Tagungsraum Haus H der Abteilung für Psychiatrie. Es ging um sein Fachgebiet, „die Fettleber, eine weitgehend unbekannte, aber zunehmende Volkskrankheit“. Im Haus H befinden sich auch Bettenzimmer.

Was ist der Stand der Ermittlungen?

Noch vor Ort wurde ein Tatverdächtiger festgenommen, der laut Polizei in der Nacht verhört wurde, wie eine Sprecherin am Mittwochmorgen sagte. Er soll noch am Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt werden. Eine Mordkommission hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei spricht in einer Meldung von einem Tötungsdelikt. Die Ermittlungen zum Motiv würden andauern.

Ermittelt wird laut Polizei in alle Richtungen. Beamte sollen demnach auch die Familie Weizsäckers dazu befragen, ob es eine Bedrohungslage gegeben haben könnte. Der Vortrag war den Angaben zufolge öffentlich und konnte nach Anmeldung besucht werden.

Gerichtsmediziner, Kriminaltechniker und Ermittler einer Mordkommission sicherten am Tatort mögliche Spuren. Teile der privaten Klinik wurden dafür abgesperrt. Am Mittwochmorgen waren laut Polizei keine Beamten mehr vor Ort.

Was ist über den Tatverdächtigen bekannt?

Bei dem Mann, der von Weizsäcker erstochen haben soll, handelt es sich um einen 57-Jährigen. Das teilte die Polizei am Mittwochmorgen auf Anfrage mit. Die Tatwaffe war den Angaben zufolge ein Messer. Der Verdächtige sei vorher nicht polizeibekannt gewesen. Das bedeutet, dass der Verdächtige nicht in den Datenbanken der Berliner Polizei erfasst ist. Da der Mann nicht in Berlin gemeldet ist, könnte er aber in anderen Bundesländern polizeibekannt sein.

Laut Polizei ist der 57-Jährige ein deutscher Staatsbürger, der nicht mit Wohnanschrift in Berlin gemeldet ist, sondern im übrigen Bundesgebiet. Wo genau er gemeldet ist, dazu macht die Polizei vorerst keine Angaben – aus ermittlungstaktischen Gründen.

Der Tatvorwurf ist weiterhin zunächst ein Tötungsdelikt. Ob das Verfahren wegen Mordes oder Totschlags geführt wird, soll noch entschieden werden. Der Tatverdächtige ist aktuell kein Patient der Schlosspark-Klinik. Er war „nach bisherigem Stand“ auch kein Patient – allerdings sind noch nicht alle Archive bis 30 Jahre zurück geprüft worden.

Die „Bild“-Zeitung will erfahren haben, dass der Festgenommene laut Augenzeugen eine Glatze hatte und eine dunkle Daunenjacke trug. Nach Informationen der „Bild“ soll der Verdächtige aus Rheinland-Pfalz kommen. Seine Wohnung sei durchsucht, aber nichts Auffälliges gefunden worden. Das Blatt berichtete auch, der Mann sei „psychisch auffällig“. Es sei unklar, ob eigene Angaben zu seinem Motiv zutreffend seien. Die Polizei wollte sich zu Details zunächst nicht äußern.

Wie geht es dem verletzten Polizisten?

Dem 33-jährigen LKA-Beamten geht es „den Umständen entsprechend gut oder schlecht“, sagte eine Polizeisprecherin am Mittwochmorgen. Er wurde ebenfalls durch das Messer verletzt, befinde sich aber nicht in Lebensgefahr. Der Beamte besuchte die Veranstaltung in seiner Freizeit und versuchte noch, den Angreifer aufzuhalten. Er selbst arbeitet in einer Abteilung des LKA für Betrug, Cyberkriminalität, Taschen- und Trickdiebstahl.

Gibt es bereits Reaktionen?

Kurz nach der Tat teilte FDP-Chef Christian Lindner via Twitter seine Trauer über den Tod von Fritz von Weizsäcker: „Mein Freund Fritz von Weizsäcker wurde heute Abend in Berlin erstochen. Ein passionierter Arzt und feiner Mensch. Neulich noch war er bei uns zuhause zum Grillen. Ich bin fassungslos und muss meine Trauer teilen. Einmal mehr fragt man sich, in welcher Welt wir leben.“

Von Weizsäckers Schwester Beatrice veröffentlichte am Abend einen Instagram-Post mit den Worten „Gib acht auf meinen Bruder ...“ und einem Bild von Jesus am Kreuz.

Der Umweltwissenschaftler Ernst Ulrich von Weizsäcker hat seinen getöteten Cousin Fritz mit warmen Worten gewürdigt. „Ich fand ihn ganz wunderbar“, sagte von Weizsäcker am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. „Ich habe ihn ungewöhnlich lieb gehabt.“

Er habe keine Ahnung, was hinter dem Verbrechen stecken könnte, so Ernst Ulrich von Weizsäcker, der früher SPD-Bundestagsabgeordneter war. Er habe seinen Cousin noch kürzlich bei einer Familienfeier getroffen und sich sehr nett mit ihm unterhalten.

Wer war Fritz von Weizsäcker?

Der 59-Jährige Weizsäcker war seit 2005 Chefarzt der Abteilung Innere Medizin I an der Schlosspark-Klinik. Geboren am 20. Juli 1960 in Essen, studierte er von 1979 bis 1987 Humanmedizin in Bonn und Heidelberg. Es folgten Stationen in Freiburg, Boston und Zürich, wie es auf der Webseite der Schlosspark-Klinik heißt. Für Dienstagabend war von Weizsäckers Vortrag zum Thema Fettleber angesetzt („Fettleber - (K)ein Grund zur Sorge?“).

Weizsäckers Vater, Richard von Weizsäcker, war von 1984 bis 1994 Bundespräsident und zuvor unter anderem Bundestagsabgeordneter für die CDU sowie Regierender Bürgermeister von Berlin. Seine Mutter ist Marianne von Weizsäcker (87). Seine Eltern hatten 1953 geheiratet. Richard von Weizsäcker arbeitete damals als Jurist bei Mannesmann. Bis 1962 wohnte die Familie in Essen und Düsseldorf, zog dann nach Ingelheim und 1967 nach Bonn.

Fritz von Weizsäcker war das jüngste der vier Kinder. Sein Bruder Andreas starb 2008, es leben noch die Schwester Beatrice (61) und der älteste Robert Klaus (64). Einer seiner Cousins ist der Umweltwissenschaftler und frühere SPD-Bundestagsabgeordnete Ernst Ulrich von Weizsäcker (80).

Was ist aus dem Umfeld der Klinik zu erfahren?

Im Laufe des Mittwochs will die Schlosspark-Klinik ein Kondolenzbuch auslegen, das vor allem für die Mitarbeiter gedacht ist. Die Klinikleitung will sich später äußern. Aus den Reihen des Krankenhauses heißt es, dass von Weizsäcker ein beliebter gewesen sei.

Ein Sicherheitsmitarbeiter schickt Journalisten am Mittwoch fort. Pressevertreter müssen vor der Krankenwagen-Einfahrt des Klinikgeländes warten. Am Haupteingang herrscht weitgehend normaler Betrieb: Krankenwagen fahren ein und aus, Besucher betreten und verlassen das Gebäude.

Der Sicherheitsmitarbeiter bespricht sich immer wieder mit Ärzten in weißen Kittel. Ein Bauarbeiter verlegt Kopfsteinpflaster neben der Einfahrt. Er hat schon von der tödlichen Attacke gehört: „Ich habe ihn einmal gesehen. Er ist ein sehr netter Mann gewesen“, sagt er mit dickem polnischen Akzent. Er arbeitet seit sechs Monaten für die Schlosspark-Klinik. Auch Patienten, die zum Rauchen vor der Klinik stehen, kennen heute kein anderes Thema.

Auf dem Gelände befinden sich auch das Schlosspark-Hotel mit vier Sternen und ein Restaurant. Direkt nebenan ist die „ESCP European Business School“. Auch hier läuft der Lehrbetrieb normal weiter, aus einem Hörsaal hört man das Klatschen nach einer Vorlesung.

Eine gerade entlassene Patientin hat noch nichts von der Attacke gehört und ist schockiert. „Hier? Das ist ja schlimm. Schnell weg hier“, sagt sie und humpelt in Richtung S-Bahnhof.

Gab es ähnliche Fälle in Berlin?

Zwar sind die Hintergründe der Tat und das Motiv des Angreifers weiter unklar. Jedoch geraten weitere Fälle von tödlichen Angriffen auf Ärzte in Berlin in der Vergangenheit in Erinnerung: Im November 2018 erstach ein Patient in einer Einrichtung für psychisch Kranke in Wedding einen Pfleger – der Angreifer wohnte in der Therapieeinrichtung in der das Opfer arbeitete.

Etwa der Mord an dem 67-jährigen Internisten Martin Doll im Januar 2018. In seinem Fall setzte die Staatsanwaltschaft im April eine Belohnung von bis zu 10.000 Euro für Hinweise aus, die zur Aufklärung des Mordes führen. Doll wurde im Innenhof des Gewerbekomplexes in Berlin-Marienfelde, in dem er seine Praxis hatte, erschossen.

Im Juli 2016 erschoss ein schwerkranker 72-jähriger Patient einen Oberarzt im Benjamin-Franklin-Klinikum in Steglitz und tötete danach sich selbst. Er war als Krebspatient bei dem Arzt in Behandlung. Damals rückten auch die Probleme beim Digitalfunk der Polizei erneut in den Fokus, wie der Tagesspiegel berichtete. Bei dem getöteten Arzt handelte es sich um einen 55 Jahre alten Kieferchirurgen.

Im April 2011 hatte ein 48-jähriger Mann in einem Praxiszentrum in Kreuzberg einen Mediziner im Beisein seiner Tochter niedergestochen. Der Täter warf dem Chirurgen eine „Fehlbehandlung“ vor. (mit AFP/dpa)