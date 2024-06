Für heiße Sommermonate Berliner Hitzehilfe für Obdachlose startet nach und nach

Die vom Senat geförderte Berliner Hitzehilfe für obdachlose Menschen startet sukzessive. Manche Projekte seien bereits seit Juni aktiv, andere gingen erst ab Anfang Juli an den Start, sagte Sozialstaatssekretär Aziz Bozkurt (SPD) am Donnerstag vor dem Fachausschuss im Abgeordnetenhaus. Damit starten die Projekte im Vergleich zum vergangenen Jahr mit Verzögerungen – damals war Anfang Juni für alle der Startschuss.

Die Hitzehilfe-Angebote sollen in den Sommermonaten obdachlosen Menschen zugutekommen, die bei hohen Temperaturen und Trockenheit einem besonderen Risiko ausgesetzt sind, etwa wenn sie nicht genug zu trinken haben.

Insgesamt 22 Träger mit 27 Projekten werden dieses Jahr von der Sozialverwaltung für diesen Zweck gefördert. Insgesamt nimmt der Senat dafür eine halbe Million in die Hand, über 526.000 Euro.

Unter den Projekten sind Angebote, die den Obdachlosen Schutzräume zur Verfügung stellen, aber auch aufsuchende Angebote, die notleidende Menschen in der Stadt proaktiv ansprechen. In zehn Fällen werden Projekte, die das ganze Jahr über bestehen, für die Hitzehilfe mit mehr Geld ausgestattet.

Die Hitzehilfe-Projekte sind ungleich über die Stadt verteilt. Sieben Angebote wird es in Friedrichshain-Kreuzberg geben, vier jeweils in Mitte und Charlottenburg-Wilmersdorf, drei in Lichtenberg, Neukölln und Tempelhof-Schöneberg, zwei in Pankow sowie eins in Reinickendorf. In Steglitz-Zehlendorf, Marzahn-Hellersdorf und Treptow-Köpenick werde es keine Angebote geben, weil hier keine Träger Geld beantragt hätten, sagte Bozkurt.

Taylan Kurt, sozialpolitischer Sprecher der Grünen-Fraktion, kritisierte den verzögerten Start: „Dass die Angebote der Hitzehilfe nun mit Verzögerung und teils zum 1. Juli starten zeigt, dass die Senatsverwaltung für Soziales die Angebote der Wohnungsnotfallhilfe zu wenig managt und betreut“, sagte er. Er forderte zudem vom Senat, neben den saisonalen Hilfsangeboten darzulegen, wie Obdachlose dauerhaft von der Straße wegkommen können.

Schutzraum-Hilfe im Überblick Taborgemeinde , Taborstraße 17 in 10997 Kreuzberg , mittwochs 13 - 18 Uhr. Angebot: Rückzugsraum, Lebensmittel, Hygiene, 14-tägig Friseur.

Karuna Obdachlosen Taskforce , Gitschiner Straße 15 in 10969 Kreuzberg , montags bis freitags 9 - 17 Uhr, Hotline: 0157 - 80 59 78 70. Angebote: Rückzugsraum, Hygiene, Duschen,

Toiletten, Wäsche waschen, Getränke.

Strassenfeger e.V. , Oderberger Str. 12 in 10435 Prenzlauer Berg , montags 12 – 18 Uhr, Angebot: Schutzraum, Beratung, Hilfsmittel, Hygiene, Verpflegung.

Straßenkinder e.V. , Zwei Anlaufstellen: Warschauer Str. 17 in 10243 Friedrichshain , Kopernikusstr. 4 in 10243 Friedrichshain, montags/mittwochs/freitags 12 - 16 Uhr, dienstags 14 - 18 Uhr, Angebot: Rückzugsraum, Lebensmittel, Hygiene, Duschen, Wäsche waschen, Hitzehilfsmittel.

Internationaler Bund Berlin-Brandenburg , Kurmärkische Str. 1-3 in 10783 Schöneberg , montags bis sonntags 10 - 20 Uhr, Angebot: Rückzugsraum, Lebensmittel, Hygiene, Duschen, Toiletten, Wäsche waschen, niedrigschwellige Beratung.

Unterschlupf e.V ., Tagestreffpunkt für Frauen, Wrangelstr. 30 in 10999 Kreuzberg , 9 – 18 Uhr, Angebot: Rückzugsraum, Versorgung, Hygiene.

AWO Kiezcafé , Petersburger Str. 92 in 10247 Friedrichshain , montags, mittwochs, freitags 10 - 20 Uhr, Angebot: Rückzugsraum, Versorgung, Hygiene.

Humanistischer Verband Deutschlands , Tagestreff Lichtenberg, Weitlingstr. 11 in 10317 Lichtenberg , montags bis freitags 8 - 18 Uhr, samstags und sonntags 9.30 - 15.30 Uhr, Angebot: Schutzraum, Versorgung, Hygiene, Beratung, med. Versorgung.

Berliner Stadtmission , Cool Sunday in der NAC, Am Containerbahnhof 1 in 10367 Friedrichshain , sonntags 13 - 18 Uhr, Angebot: Schutzraum, Versorgung, Hygiene.

Sozialdienst katholischer Frauen e.V.

Evas Haltestelle , Müllerstr. 126 in 13349 Wedding , montags bis freitags 10 - 18 Uhr, Angebot: Schutzraum, Hygiene, Beratung, Versorgung.

Unionhilfswerk , WoTa Schöneberg Gustav-Freytag-Str.1 in 10827 Schöneberg , dienstags bis sonntags 11.30 - 17 Uhr, Angebot: Schutzraum, Hygiene, Versorgung, Beratung.

Diakoniewerk Simeon , Tee- und Wärmestube Neukölln, Weisestr. 34 in 12049 Neukölln , montags, mittwochs, sonntags 15 - 19 Uhr, für Frauen dienstags 11 - 17 Uhr, donnerstags 9 - 14 Uhr, Angebot: Schutzraum, Hygiene, Versorgung, Beratung.

, Tee- und Wärmestube Neukölln, Weisestr. 34 in 12049 , montags, mittwochs, sonntags 15 - 19 Uhr, für Frauen dienstags 11 - 17 Uhr, donnerstags 9 - 14 Uhr, Angebot: Schutzraum, Hygiene, Versorgung, Beratung. Fixpunkt, Druckausgleich, Karl-Marx-Str.202, 12055 Neukölln, montags sowie mittwochs bis samstags 11 - 18 Uhr, dienstags 12 - 19 Uhr, Angebot: Schutzraum, Drogenkonsumraum, Hygiene, medizinische Basisversorgung.