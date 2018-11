Fußball-Nationalspieler Jerome Boateng hat vor Rassismus in Teilen Berlins gewarnt. Es gebe Orte in Deutschland, in die er seine Töchter nicht zur Klassenfahrt schicken würde, sagte der in Charlottenburg aufgewachsene Verteidiger von Bayern München in dem nach ihm benannten Magazin „Boa“. Als Beispiele nannte er Marzahn und Weissensee. „Spiegel Online“ zufolge sagte Boateng, „mit anderer Hautfarbe hast du da immer etwas zu befürchten“. In seiner Kindheit und Jugend sei er in Marzahn sogar von Eltern der gegnerischen Mannschaft bespuckt worden.

Wie kommt das in Marzahn-Hellersdorf an? „Ich will nicht über die persönlichen Erfahrungen urteilen“, sagte Stadtrat Johannes Martin, der für Tourismus zuständig ist, am Freitag dem Tagesspiegel. Er könne auch schlecht beurteilen, wann Boateng diese Erfahrungen gemacht habe. Allerdings finde er es schwierig, von einzelnen Ereignissen auf einen ganzen Stadtteil zu schließen. „Ich lade Jerome Boateng nach Marzahn ein“, sagte der CDU-Politiker.