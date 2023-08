Gefühlte Sicherheit in Berlin „Ich gehe nicht mehr unbeschwert durch die Stadt“

Wie wollen wir in unserer Stadt leben? Diese Frage habe ich mir gestellt, nachdem ich mich durch die Nachrichten aus Berlin gescrollt habe. Tote Frau in Schöneberg. Vergewaltigung am Schlachtensee. Massenschlägerei am Alexanderplatz. Ich schwöre, ich habe nicht gezielt nach dieser Sorte Meldungen gesucht. Dass ich nicht mehr unbeschwert durch Berlin gehe, habe ich schon vor Jahren festgestellt.