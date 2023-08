Mordkommission ermittelt 61-jährige Frau tot in Berlin-Schöneberg gefunden

Eine Frau ist in Berlin-Schöneberg tot in einer Hofdurchfahrt gefunden worden. Die 61-Jährige sei nach bisherigen Erkenntnissen an den Folgen einer Gewalttat gestorben, teilte die Polizei am Freitagmorgen mit.

Gegen 0:50 Uhr sei die Frau in einer Tordurchfahrt zu einem Hinterhof in der Fuggerstraße auf dem Boden liegend entdeckt worden, wie eine Sprecherin der Polizei dem Tagesspiegel mitteilte.

„Das Verletzungsbild der Frau weist auf eine Gewalttat hin“, teilte eine Sprecherin der Polizei weiter mit. Die Mordkommission hat die Ermittlungen aufgenommen. (Tsp/dpa)