Gelbe Tonnen für Berlin überdimensioniert? Wer wenig Müll erzeugt, hat Pech

Die Tage der Gelben Säcke in Berlin sind gezählt: In den nächsten Monaten bekommen auch die Ein- und Zweifamilienhausgebiete stabile Tonnen für ihren Verpackungsabfall. Die Umstellung erfolgt von West nach Ost: Im Juli sind die Bezirke Steglitz-Zehlendorf, Charlottenburg-Wilmersdorf und Spandau dran. Im August sollen Mitte, Pankow und Reinickendorf folgen, im September Friedrichshain-Kreuzberg, Tempelhof-Schöneberg und Neukölln. Bis Ende Oktober sollen auch in Lichtenberg, Treptow-Köpenick und Marzahn-Hellersdorf die Säcke durch Tonnen ersetzt werden.