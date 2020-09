Seit über zwei Jahren treffen sich Engagierte und Geflüchtete im Mariendorfer Sprachcafé, das von der Integrationsstelle BENN organisiert wird. Auch am Aktionstag war der Austausch über kulturelle, gesellschaftliche und alltagsrelevante Themen sehr bereichernd. Während die Geflüchteten die deutsche Sprache vertiefen und Unterstützung beim Zurechtfinden in Berlin bekommen, erfahren Ehrenamtliche viel Interessantes über die arabische Welt. Freundschaften haben sich entwickelt und einige Geflüchtete übernehmen selbst ehrenamtliche Tätigkeiten.

Musikalische Rheuma-Liga

Mondscheinsonate für die Ehrenamtlichen - das gab es Samstagnachmittag bei der Deutschen Rheuma-Liga Berlin e.V. am Mariendorfer Damm. „Mit dem Konzert wollen wir ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Rheuma-Liga 'Danke' sagen“, sagt Geschäftsführer Gerd Rosinsky. Insbesondere in Corona-Zeiten hätten sie eine wertvolle Arbeit geleistet und erkundigten sich telefonisch bei Menschen, die ihre Wohnung nicht verlassen konnten.

Das Gesundheitszentrum hat inzwischen unter strengen Regeln die Bewegungskurse wieder aufgenommen - auch die Angebote für Kinder und Jugendliche mit rheumatischen Erkrankungen. Dabei unterstützen ebenfalls viele ehrenamtliche Helferinnen und Helfer. Musiziert wurde in der Begegnungshalle, eine digitale Übertragung gab es auch und 30 Leute konnten vor Ort zuhören. Corinna von Bodisco

Bäume gießen in Schöneberg

Wasser marsch! Viele heiße Sommertage hatten wir und viel zu trocken für die Bäume am Straßenrand. Die Schöneberger Gruppe des Naturschutzverbands BUND, die den ganzen Sommer schon regelmäßig wässert, hatte Freiwillige zum Treffen an der Wasserpumpe in der Bozener Straße geladen. Gemeinsam wurde zum „Baumwurzel-Wasser-Marsch“ geradelt. Die Bäume danken es uns. Sophie Rosenfeld