Gemeinsamer Vorstoß in Treptow-Köpenick SPD, Grüne und Linke wollen einzigen Berliner AfD-Stadtrat abwählen

In Berlin soll auch der letzte verbleibende Stadtrat der AfD abgewählt werden. Nach Tagesspiegel-Informationen wollen die Fraktionen von SPD, Linke und Grünen den Treptow-Köpenicker Ordnungsstadtrat Bernd Geschanowski abwählen. Sie wollen dazu einen gemeinsamen Antrag bei der nächsten Sitzung der Bezirksverordnetenversammlung (BVV) am 7. März einbringen. Am Montag soll der Antrag von den Fraktionen formal beschlossen werden. Der Antragsentwurf liegt dem Tagesspiegel vor.