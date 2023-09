Genuss und Shopping Kaffee und Mode aus Vietnam im Herzen von Berlin

Der lange Name 738 Krema Concept Store & Coffee klingt direkt nach einem trendigen Shoppingerlebnis – mit Kaffeegenuss als kleine Pause zwischendurch. Wenn man den in modernen Grautönen gehaltenen Laden betritt, fallen als Erstes eine Auswahl an Kleidungsstücken und Accessoires auf: modische Sonnenbrillen, Oberteile, kleine Handtaschen, Handyanhänger aus bunten Perlen. Hinten in dem kleinen Cafébereich gibt es eine Auslage von täglich wechselnden Kuchen, wie den Käsebuchen als Verkaufsschlager. Dazu gibt es Kaffee aus dem Land der Drachen.

Der Besitzerin Phuong Dung Vo, die den Laden in der Auguststraße 47a gemeinsam mit ihrem Mann Phuc Thien Dang führt, lag es am Herzen, einen Ort für die vietnamesische Community zu schaffen. Was den Concept Store mit dem Café verbindet, ist die Verankerung in der Kultur Vietnams. Während die Accessoires zwar von europäischen Luxusmarken wie Prada, Balenciaga oder Gucci stammen, verkauft der Store Kleidung der vietnamesischen Marke Dvrk Privé.

Der Kaffee kommt von der Familie von Dang, die in der Provinz Dak Lak im Süden Vietnams eine Kaffeeplantage hat. Von dort schicken sie drei verschiedene Sorten direkt an das 738 Krema. „Wir haben die Rückmeldung bekommen von unseren vietnamesischen Gästen, dass unser Kaffee wirklich genauso schmeckt wie dort“, sagt Vo. Im Café seien der Salz-Kaffee und ein Kaffee mit Kokosnussmilch besonders beliebt.

Ein vietnamesischer Eiskaffee, dazu gibt es salzigen Cheesecake: Das 738 Krema sticht mit authentisch vietnamesischen Produkten hervor. © 738 krema Tron

Die Idee auch Kleidung anzubieten kam Vo als sie bemerkte, dass die Kleidungsstücke der Marke Dvrk Privé in Berlin immer häufiger von jungen Leuten getragen würden. Damit sich die jungen Leute Berlins nicht alles selbst im Internet bestellen müssen, bietet sie die Marke zum Verkauf an. Dvrk Privé kommt aus Vietnam, bisher gebe es sonst nur einen Pop-Up-Store der Marke in Korea und den USA, sagt Vo.

Der Name 738 Krema Concept Store & Coffee ist die Zusammensetzung der Postleitzahlen in Vietnam der beiden Besitzer. Das Logo zeigt die gemeinsame Tochter. Eine befreundete Künstlerin zeichnete es für das Café. Diesen persönlichen Bezug spüren auch die Gäste. „Ein nettes Café mit lieber Bedienung. Wir kommen gerne wieder!“, heißt es im Gästebuch des Cafés. Besonders die Getränke und Kuchen finden hier lobende Erwähnung. Der Shopping-Aspekt scheint weniger im Vordergrund zu stehen.

Seit der Eröffnung des 738 Krema Concept Store & Coffee vor einigen Wochen erhöhen sich die Gästezahlen, erzählt Vo. „Am Anfang waren es hauptsächlich Menschen aus der vietnamesischen Community, die sich über dieses Café gefreut haben. Es war etwas schwierig, Europäer oder andere Touristen zu erreichen“. Mittlerweile kommen aber auch sie für Kaffee, Kuchen und vietnamesische Mode.