Geplante Gesetzesänderungen Giffey will Eckpunkte zur Berliner Verwaltungsreform schnell beschließen

Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) hat einen Senatsbeschluss zu den zentralen Inhalten der geplanten Verwaltungsreform noch vor der Wiederholungswahl angekündigt.

„Wir haben gemeinsam mit den Bezirken in den letzten Monaten sehr intensiv daran gearbeitet, Eckpunkte für eine Verwaltungsreform, die wir Hand in Hand mit der Digitalisierung machen wollen, zu formulieren“, sagte Giffey am Montag bei einer Diskussionsrunde, zu der Handwerkskammer und Industrie- und Handelskammer (IHK) Berlin die Spitzenkandidaten der im Abgeordnetenhaus vertretenen Parteien eingeladen hatten. „Wir haben uns darauf verständigt, dass dafür ein Eckpunktepapier für den Gesetzgebungsprozess erarbeitet wird. Das ist erfolgt. Wir werden das am 7. Februar im Senat beschließen.“

Dort werde ein sehr genauer Plan enthalten sein, was 2023 an Gesetzesänderungen und was auch 2024 noch passieren müsse, sagte die SPD-Landesvorsitzende. Dabei gehe es sowohl um ein neues Gesetz über die Aufgabenverteilung zwischen Senat und Bezirken als auch um eine Verfassungsreform. Ohne eine Verfassungsänderung sei ein sogenanntes politisches Bezirksamt nicht möglich, argumentierte Giffey. Die Richtlinienkompetenz für Bezirksbürgermeister sei aus ihrer Sicht aber dringend erforderlich. „Dafür wird es einen Plan geben, das beschließen wir im Senat“, sagte sie. (dpa)

