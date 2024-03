Getarnten Hitlergruß gesprüht Berliner Polizei identifiziert Sprayer vom Alexanderplatz

Die Berliner Polizei hat einen gesuchten mutmaßlichen Sprayer identifiziert. Zeugen hätten den 23-Jährigen an seiner auffälligen Tätowierung erkannt, teilte die Behörde am Donnerstag mit. Der Tatverdächtige war seit Ende Februar per Öffentlichkeitsfahndung gesucht worden.

Der 23-Jährige soll am 25. Juni 2023 gegen 6.50 Uhr im Bahnhof Alexanderplatz mit orangener Farbe eine Vielzahl an Graffitis gesprüht haben. Und zwar auf den Boden, an Wände und Schaufenster sowie an einen Geldautomaten und eine Rolltreppe.

Mehrfach wurden dabei Buchstabenkombinationen verwendet – und auch die Zahlenkombination „88“. Diese wird unter Neonazis als getarnter Hitlergruß benutzt.