Gewalttat an Berliner S-Bahnhof Unbekannte ziehen Mann in Fahrstuhl und attackieren ihn

Nach einem Angriff auf einen Mann am Berliner S-Bahnhof Bellevue ermittelt die Bundespolizei wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Wie die Behörde am Dienstag mitteilte, soll eine Personengruppe den Mann in einem Fahrstuhl angegriffen haben. Die Tat ereignete sich den Angaben zufolge am Freitag, dem 26. April 2024, gegen 22 Uhr.

Eine Zeugin beobachtete, wie die unbekannten Täter das ebenfalls unbekannte Opfer in den Fahrstuhl gezogen und mit Faustschlägen in Richtung Oberkörper und Kopf geschlagen haben sollen.

Die Ermittler suchen nach dem Vorfall nach dem Opfer, den Tätern und weiteren Zeugen. Hinweise nimmt die Bundespolizei unter 030/206229360 sowie unter 0800/6888000 rund um die Uhr entgegen. (Tsp)