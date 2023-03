Gewerkschaft kritisiert „nostalgische Alarmtechnik“ Einbrecher stehlen Werkzeug und Autoschlüssel aus Berliner Feuerwache

In der Nacht zu Donnerstag ist in der Feuerwache Schöneberg in der Feurigstraße eingebrochen worden. Wie die Feuerwehr über Twitter mitteilte, seien mehrere Fahrzeuge und Räume durchwühlt und Materialien entwendet worden.

Gestohlen worden sei ein Koffer mit Werkzeug, wie ein Polizeisprecher sagte. Auch ein Schlüssel zu einem Rettungswagen fehle. Wie die dpa berichtete, seien spezielle Werkzeuge zum Aufbrechen von Türen gestohlen worden.

Aufgrund vergangener Vorfälle dieser Art drängt sich die Vermutung auf, der Einbruch könne im Zusammenhang mit Clan-Kriminalität stehen. „Bislang haben wir keine Hinweise darauf, dass die noch unbekannten Täter diesem Bereich zuzuordnen sind“, sagte der Sprecher. Aber man ermittele natürlich auch in diese Richtung.

Betroffen von dem aktuellen Einbruch seien sowohl Bereiche der Berufs- als auch der Freiwilligen Feuerwehr, twitterte die Feuerwehr. Vorerst stünden zwei Löschfahrzeuge, ein Rettungswagen sowie ein Drehleiter-Fahrzeug nicht zur Verfügung. „Wir blicken mit Entsetzen auf diesen Vorfall!“

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Wie ein Feuerwehrsprecher dem Tagesspiegel sagte, hätten Einsatzkräfte den Einbruch gegen 2.30 Uhr bemerkt. „Um 0.30 Uhr kamen die Kollegen von einem Einsatz zurück und um 2.30 Uhr brachen sie zum nächsten auf. Da bemerkten sie in der Fahrzeughalle offene Fächer und Türen an den Einsatzfahrzeugen – in dieser Zeit muss der Einbruch passiert sein.“ Ob die Feuerwache in dieser Zeit unbesetzt gewesen sei? Nein, die Kollegen hätten sich während ihrer Ruhezeit aber im oberen Teil des Gebäudes befunden – so konnten die Täter unbemerkt in die Fahrzeughalle gelangen.

Einen lauten Alarm gebe es nicht auf der Feuerwache, sagte der Sprecher auf Nachfrage. „Wir haben in manchen Bereichen eine Einbruchmeldeanlage, etwa im Gerätelager in Buchholz“ – normale Feuerwachen seien aber so meist nicht ausgestattet.

Unsere Alarmtechnik ist nostalgisch und entspricht nicht mehr den heutigen Ansprüchen und Möglichkeiten, so dass es vielerorts ausreicht, einen Schraubenzieher dabei zu haben. Landesvorstand der Gewerkschaft der Polizei, Oliver Mertens

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) kritisiert die veraltete Alarmtechnik. „Unsere Alarmtechnik ist nostalgisch und entspricht nicht mehr den heutigen Ansprüchen und Möglichkeiten, sodass es vielerorts ausreicht, einen Schraubenzieher dabei zu haben“, teilte Landesvorstand Oliver Mertens mit. Er forderte eine flächendeckende Ausstattung aller Wachen der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen mit moderner Alarm-, Video- und Sicherheitstechnik. „Die Berliner Feuerwehr darf nicht das Materiallager für die Organisierte Kriminalität sein.“

Die Fahrzeuge, so der Feuerwehrsprecher, sollen im Laufe des Vormittags wieder einsatzbereit sein. In der Zwischenzeit arbeiteten benachbarte Feuerwachen die Einsätze mit ab. „Es bestand zu keinem Zeitpunkt eine Beeinträchtigung der Sicherheit der Bevölkerung.“

Immer wieder gibt es Einbrüche in Wachen oder Fahrzeuge der Feuerwehr. Zuletzt versuchten Einbrecher im Oktober, Spezialwerkzeug aus der Feuerwache Marienfelde zu stehlen. Fast 40 Mal kam es in den vergangenen zehn Jahren zu Diebstählen oder Versuchen.

Dabei sind zwei Hydraulik-Spreizer und neun hydraulische Rettungssätze gestohlen worden, jeweils bestehend aus Spreiz- und Schneidgeräten, zwei Kombigeräte, weitere drei einzelne Spreizgeräte sowie diverse Trennschleifer und Kettensägen. In lediglich sechs Fällen konnte die Polizei Verdächtige ermitteln, in zwei Fällen gab es einen Bezug zur Clan-Kriminalität. (mit axf)

Zur Startseite