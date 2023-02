Giffey macht erst mal weiter Das ist der Zeitplan für die Regierungsbildung in Berlin

Nach der Wahl folgen die Verhandlungen. Ende der Woche könnte es dem Vernehmen nach losgehen, dann will CDU-Chef Kai Wegner SPD und Grüne gleichzeitig zu Gesprächen über ein mögliches Bündnis einladen. Diese Gespräche könnten Wochen oder sogar Monate dauern. Bis eine neue (oder alte) Regierung steht, ist Berlin aber nicht ohne Führung: Bis dahin wird Franziska Giffey (SPD) im Amt bleiben. Wie geht es jetzt weiter?

Um kurz nach Mitternacht, der Wahlsonntag war gerade vorbei, stand das vorläufige Endergebnis der Wiederholungswahl fest. Die CDU erreicht in Berlin mit 28,2 Prozent ihr bestes Ergebnis seit 1999. SPD und Grüne holen jeweils 18,4 Prozent – die SPD liegt berlinweit aber 105 Stimmen vor den Grünen.

Die Linke erhält 12,2 Prozent der Stimmen, für die AfD stimmten 9,1 Prozent. Die FDP verpasst den Einzug in das Berliner Parlament mit 4,6 Prozent letztlich klar. Das amtliche Endergebnis ist das allerdings noch nicht. Bei der Wahl 2021 dauerte das auch wegen der vielen Pannen drei Wochen.

Möglichkeit einer Nachzählung

Auch diesmal besteht die Möglichkeit einer Nachzählung von Stimmen: Der Abstand zwischen SPD und Grünen ist so gering, dass schon wenige zum Beispiel falsch als ungültig ausgewiesene Stimmen einen Unterschied machen könnten. Ob eine Partei so eine Nachzählung beantragt, ist bisher offen. Der Landeswahlleiter will eine Neuauszählung prüfen: „Wir werden uns die Zahlen nochmal genau angucken und das mit unseren Juristen besprechen“, sagte Stephan Bröchler am Montag der Nachrichtenagentur dpa.

Erst am 27. Februar wird der Landeswahlausschuss formal feststellen, welche Abgeordneten tatsächlich im Parlament sind (eine erste Liste der Landeswahlleitung finden Sie hier). Danach können die Abgeordneten ihr Mandat noch formal ablehnen, die Landeswahlleitung fragt das bei jedem Einzelnen ab.

Am 16. März konstituiert sich das neue Abgeordnetenhaus. Die Legislaturperiode beginnt zwar wegen des Wiederholungscharakters der Wahl nicht neu, aber das Abgeordnetenhaus wird komplett neu zusammengesetzt. So wird die CDU künftig als stärkste Partei das Präsidium des Parlaments übernehmen. Die Amtszeit von Dennis Buchner (SPD) ist damit nach nur eineinhalb Jahren in jedem Fall beendet. Als Kandidatin gilt die bisherige Vize-Präsidentin Cornelia Seibeld (CDU).

Franziska Giffeys Amtszeit endet wegen des Charakters der Wiederholungswahl jetzt nicht. Sie ist offiziell bis 2026 vom Parlament ins Amt der Regierenden Bürgermeisterin gewählt. Weil sich nun aber neue Mehrheitsverhältnisse im Parlament gebildet haben, wird sich Giffey wohl nur mit parlamentarischer Mehrheit im Amt halten.

Für einen Neustart im Roten Rathaus gibt es zwei Optionen: Giffey tritt freiwillig zurück, wenn sich eine Koalition ohne SPD an der Spitze bildet. Die andere Option wäre, dass Giffey durch ein Misstrauensvotum abgewählt wird. Nötig ist dafür nur eine einfache Mehrheit der Abgeordneten.

Wenn Giffey selbst ausscheidet, ist automatisch auch die Amtszeit all ihrer Senatorinnen und Senatoren beendet. Ein neuer Regierender würde dann seine Senatsmitglieder ernennen. Bleibt die Koalition aus SPD, Grünen und Linken, könnte Giffey einfach weiterregieren. Sie müsste nicht neu gewählt werden. Es wäre allerdings möglich, andere Senatoren zu ernennen.

Die CDU hat als stärkste Partei traditionell das Vorrecht, zu Sondierungsgesprächen einzuladen. Häufiger in der bundesdeutschen Geschichte stellte die stärkste Partei aber nicht die Regierung. Das geschieht dann, wenn Koalitionsgespräche scheitern oder sich von vornherein eine andere Koalition zusammenfindet.

Beispiele dafür sind die Wahl in Baden-Württemberg im Jahr 2011. Damals wurde die CDU klar stärkste Kraft, es fand sich aber eine Regierung um Grüne und SPD unter Winfried Kretschmann zusammen. Andersherum war es in Hamburg 2001: Die SPD wurde mit 10 Prozentpunkten Abstand stärkste Kraft. Ole von Beust (CDU) schmiedete aber ein Bündnis mit der rechten Schill-Partei.

