Ganz neue und erfreuliche Töne kommen aus dem Bezirk Mitte. In den vergangenen Jahren gab es immer wieder Auseinandersetzungen mit dem bezirklichen Grünflächenamt, deren Mitarbeiter:innen mitunter rigoros liebevoll bepflanzte Baumscheiben zerstörten. Nun heißt es: „Mach Mitte schöner!“

Beim Bepflanzen von Baumscheiben ist in Mitte nun kein Ärger mehr zu erwarten – im Gegenteil. Alle engagierten Anwohner:innen werden aufgefordert, an der Begrünung des Bezirks mitzuwirken.

„Ich freue mich sehr, dass Du Deinen Kiez mitgestalten willst“, schreibt Stadträtin Almut Neumann (Bündnis90/Die Grünen) auf der Bezirks-Webseite: „Fürs Bepflanzen einer Baumscheibe brauchst Du in Mitte keine Genehmigung – nur Deinen grünen Daumen, Umsicht und Engagement.“

Außerdem hat das Straßen- und Grünflächenamt dort alle notwendigen Informationen zusammengestellt, damit die Pflanzungen auch den Bäumen nicht schaden. Stadträtin Neumann hat noch einen Wunsch an alle Engagierten: „Ich würde mich freuen, wenn Du uns ein Foto von Deiner fertigen Bepflanzung schickst! Wir nehmen es gerne in unsere Sammlung der „Schönsten Baumscheiben in Mitte“ auf.“ Alle Infos finden Sie hier auf der Seite des Bezirks.

