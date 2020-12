Am Donnerstagmorgen ist die Berliner Polizei mit einem Großaufgebot gegen Clan-Kriminalität vorgegangen. 500 Beamte, darunter schwer bewaffnete Beamte der Spezialeinsatzkommandos (SEK) und der GSG9 von der Bundespolizei, sind an 27 Objekten in Berlin und Hamburg angerückt, wie eine Sprecherin bestätigte.

Daneben sind drei Haftbefehle vollstreckt worden. Die Staatsanwaltschaft Berlin ermittelt wegen des Verdachts der Bildung einer kriminellen Vereinigung – das ist eine neue Qualität im Kampf gegen die organisierte Kriminalität innerhalb der Clan-Szene. Mit diesem Vorwurf können die Ermittler in den Verfahren schärfere Mittel gegen Verdächtige einsetzen.

In dem Verfahren soll es um Immobiliengeschäfte gehen. Betroffen von dem Verfahren sollen zwei Clan-Familien sein. Durchsucht wurden Objekte in Charlottenburg, Mitte und Spandau. Im Visier der Ermittler soll unter anderem der berüchtigte Abou-Chaker-Clan sein. Zuerst berichteten "BILD" und "Spiegel TV" darüber.

Die Verkehrsinformationszentrale Berlin twitterte am Morgen: "Aufgrund von Ermittlungen gegen die organisierte Kriminalität kann es aktuell im gesamten Stadtgebiet zu Verkehrseinschränkungen kommen."

Vielfach haben Männer bekannter Clans, die meist vor der Wende aus dem Libanon nach Deutschland kamen, spektakuläre Straftaten begangen. So wird nach dem Einbruch in Dresdens Grünes Gewölbe nach Männern aus dem Remmo-Clan aus Berlin-Neukölln gefahndet.

In Berlin waren mehr als 20 Prozent der OK-Verfahren von deutsch-arabischen Familien dominiert

Weil Täter aus den Clans oft als Bande agieren – also im eigentlichen Sinn als "Familienbande" – werden einzelne Zweige der Clans vom Bundeskriminalamt (BKA) einer „ethnisch abgeschotteten Subkultur“ zugerechnet, die als Form der Organisierten Kriminalität (OK) eingestuft wird. Komplizen gehören einer Großfamilie an, Männer anderer Clans, gar anderer Ethnien erfüllen Handlangerdienste.

Einige Familien sind in ganz Deutschland bekannt, was nicht bedeutet, dass alle Bürger dieses Nachnamens kriminell oder mit Tätern verwandt sind. Dennoch: In Berlin stehen immer wieder Männer aus den Familien Abou-Chaker, Remmo, Rabih, Al-Zein, Charour und Omeirat vor Gericht – wobei die Schreibweisen variieren können, weil die oft knappen Dokumente aus dem Libanon in den deutschen Ämtern unterschiedlich übersetzt wurden.

Die Zahlen des aktuellen BKA-Lagebildes "Organisierte Kriminalität" zeigen, dass deutsch-arabische Großfamilien 2019 gerade 7,8 Prozent der OK-Ermittlungsverfahren ausmachten. In Berlin jedoch, das teilten die hiesigen Behörden 2018 mit, waren mehr als 20 Prozent, nämlich 14 von 68 OK-Verfahren von deutsch-arabischen Familien dominiert.

Und dies sind nur Verfahren, in denen es um schwere, meist gewerbs- und bandenmäßig begangene Serientaten geht: eben organisierte Kriminalität. Körperverletzung, Nötigung, Sexualdelikte, einfacher Diebstahl, gelegentlicher Raub, Verkehrsverstöße, auch kleinere Betrügereien werden nicht zwangsläufig als OK-Taten erfasst.

[Wenn Sie alle aktuellen Nachrichten live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere runderneuerte App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

In einigen Fällen konnten Clan-Männer auf gut vernetzte Komplizen aus dem deutschen Kleinbürgertum zurückgreifen.

Die arabischen Clans, deren Mitglieder zuweilen auch öffentlich bekunden, sich einzig nach der "Familienehre" zu richten, konkurrieren mit anderen, weniger auffälligen Banden.

Neben den arabischen Großfamilien sind vor allem Männer, seltener ganze Familien, aus Tschetschenien aktiv. Ebenfalls auf OK-Niveau aktiv sind Netzwerke aus Polen, vom Balkan und dem Baltikum. Doch vor allem die Männer aus Tschetschenien wollen Ermittlern zufolge in Waffen- und Drogenhandel, organisierten Autodiebstahl, Zwangsprostitution und Schleuserwesen mitverdienen.

Mehr zum Thema Berlins kriminelle Subkultur Wie Beamte, Manager und Ärzte mit Clans illegale Geschäfte machen

Zuletzt hatten sich Männer aus der muslimischen Autonomieregion im südrussischen Kaukasus mit der Großfamilie Remmo in Berlin eine Schlacht geliefert. Nach zahlreichen Schwerverletzten vermittelte der frühere Profi-Boxer Mahmoud Omeirat Charr.