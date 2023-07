Hasskriminalität in Berlin-Neukölln Mann schlägt nicht-binärer Person mehrfach ins Gesicht und flüchtet

Ein Unbekannter hat einer Person am Dienstagabend in Berlin-Neukölln mehrfach ins Gesicht geschlagen. Gegen 18.30 Uhr geriet die 28-jährige Person, die sich selbst als „nicht binär“ identifiziert, vor einem Friseursalon in der Reuterstraße mit einem unbekannt gebliebenen Mann in Streit. Das teilte die Berliner Polizei am Dienstag mit.

Im Verlauf der Auseinandersetzung schlug der unbekannte Täter der Person nach Polizeiangaben mehrfach mit der Faust ins Gesicht und flüchtete dann in unbekannte Richtung.

Hintergrund des Konflikts soll Polizeiangaben zufolge das äußere Erscheinungsbild der geschädigten Person gewesen sein. Die verletzte 28-jährige Person wurde durch die Berliner Feuerwehr vor Ort ambulant versorgt. Die Ermittlungen laufen.