Herbstspaziergang und Kunst in Berlin Sechs Ausstellungshäuser in der Natur

Wenn die Blätter der Bäume sich gelb und orange färben, ist es Zeit für einen Herbstspaziergang. Noch schöner wird das ganze, wenn man ihn mit Kunst verbindet. Das geht in Berlin und Umgebung reichlich: Wir stellen vor, was aktuell in sechs Ausstellungshäusern zu sehen ist, die idyllisch in der Natur liegen oder einen Park vor der Tür haben. Mit einem Stück Kuchen vor Ort kann man den Ausflug abrunden, denn fast alle dieser Häuser haben ein Café.