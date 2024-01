Hertha-Präsident starb mit 43 Jahren Leiche von Kay Bernstein wird am Donnerstag obduziert

Nach dem unerwarteten Tod von Hertha-Präsident Kay Bernstein im Alter von 43 Jahren steht nun der Obduktionstermin der Leiche fest. Wie eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Frankfurt/Oder der dpa am Mittwoch bestätigte, soll der Leichnam von Bernstein am Donnerstag in der Rechtsmedizin obduziert werden. Es sei dann auch schon mit ersten Ergebnissen zu rechnen, ob Bernstein eines natürlichen oder unnatürlichen Todes gestorben sei. Zuvor hatte die „Berliner Morgenpost“ berichtet.

Wie der Tagesspiegel am Dienstag berichtete, liegen der Polizei keine Hinweise auf einen Suizid oder eine Fremdeinwirkung vor. Die Einleitung eines Todesermittlungsverfahrens sei ein Standardvorgang, wenn die Todesursache unklar sei, sagte eine Sprecherin der Polizei.

Hertha BSC hatte am Dienstagmittag den Tod des 43-jährigen Hertha-Präsidenten mitgeteilt. „Der gesamte Verein, seine Gremien und Mitarbeitenden sind fassungslos und zutiefst bestürzt“, hieß es in der Mitteilung des Berliner Fußball-Zweitligisten.

„Die Hertha-Familie trauert mit Kays Hinterbliebenen und ist in dieser schweren Zeit in Gedanken bei seiner Familie, seinen Freunden und Wegbegleitern.“ Der Club bat zugleich darum, „die Privatsphäre der Familie nach diesem schrecklichen Ereignis zu respektieren“. Bernstein hinterlässt eine Frau und eine kleine Tochter. Über die Umstände wurde zunächst nichts bekannt. (dpa)