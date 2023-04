Tagesspiegel Plus „Hier kannst du einfach so herkommen“ : Familienwohnung in Berlin-Spandau öffnet ihre Türen

In Spandau gibt es zu wenige Angebote für Kinder und Eltern. Vor zwei Wochen eröffnete ein neuer Begegnungsort an der Heerstraße. Wie wird die Einrichtung angenommen?