„Ich war Sklave meiner Seele“ Berliner SPD-Politiker Kevin Hönicke macht schwere Depression öffentlich

Kevin Hönicke, stellvertretender Bezirksbürgermeister in Lichtenberg, hat am Dienstag auf seiner Homepage mitgeteilt, im vergangenen Jahr an einer schweren Depression erkrankt zu sein. Sein Zustand habe sich aufgrund „einiger privater Schicksalsschläge“ von „leichter negativer Verstimmung“ zu einer behandlungsbedürftigen psychischen Erkrankung entwickelt. „Weil es aktuell Politiker (...) gibt, die mit meiner Erkrankung 2022 Gerüchte schüren und sie mittlerweile mein Privatleben betreffen, muss ich wohl einen reinen Tisch machen“, erklärt der SPD-Politiker.

Anfangs, schreibt Hönicke, habe er vor allem mit einer Schlafstörung gekämpft. Monatelang habe er nicht mehr als zwei Stunden nachts schlafen können. Dann sei er in ein Gedankenkarussell geraten, habe das Grübeln „irgendwann einfach nicht mehr kontrollieren“ können. Das habe schließlich zu starken körperlichen Schmerzen geführt, Ärzte hätten aber keine physische Ursache feststellen können. „Ich bin nachts aufgewacht und ich hatte neben höllischen Schmerzen in den Beinen und Genitalien das Gefühl, dass mich jemand erwürgt“, schreibt Hönicke.

Zwar sei ihm bewusst gewesen, dass er wohl an einer Depression erkrankt war. Er habe es aber nicht wahrhaben wollen, habe für seine Kinder gesorgt und weitergearbeitet – „über 14 Stunden täglich“. Die Depression habe ihn schließlich immer mehr in seinem Alltags- und Berufsleben eingeschränkt. Einkaufen, U-Bahn-Fahren, Entscheidungen treffen – zu solch alltäglichen Aufgaben sei er nicht mehr in der Lage gewesen.

„Ich war Sklave meiner Gedanken und meiner Seele“, erklärt der SPD-Politiker. Er habe 25 Kilogramm abgenommen, bis ihm schließlich sein Team verboten habe, weiterzuarbeiten. Eine Freundin habe ihn dann in eine Klinik gebracht, schließlich sei er in einer Tagesklinik weiterbehandelt worden.

„Dank der ganzen Hilfe geht es mir heute besser als vor der Erkrankung der Depression. Ich bin glücklich und dankbar für mein Leben“, fasst Hönicke seinen aktuellen Gesundheitszustand zusammen. Er hoffe, gemeinsam mit anderen prominenten psychisch erkrankten Menschen dafür kämpfen zu können, „dass die Erkrankung der Depression eine anerkannte Krankheit in der Gesellschaft ist.“ Bis dahin sei es aber noch ein langer Weg.

Haben Sie dunkle Gedanken? Wenn es Ihnen nicht gut geht oder Sie daran denken, sich das Leben zu nehmen, versuchen Sie, mit anderen Menschen darüber zu sprechen. Das können Freunde oder Verwandte sein. Es gibt aber auch eine Vielzahl von Hilfsangeboten, bei denen Sie sich melden können. Der Berliner Krisendienst ist anonym, kostenlos und rund um die Uhr erreichbar. Die Telefonnummern variieren nach Bezirk, die richtige Durchwahl für Ihren Bezirk finden Sie hier. Weiterhin gibt es von der Telefonseelsorge das Angebot eines Hilfe-Chats. Außerdem gibt es die Möglichkeit einer E-Mail-Beratung. Die Anmeldung erfolgt – ebenfalls anonym und kostenlos – auf der Webseite. Informationen finden Sie unter: www.telefonseelsorge.de.

