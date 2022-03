Der Berliner Senat hat die Einsetzung einer Expertenkommission zur Umsetzung des Volksentscheids „Deutsche Wohnen & Co enteignen“ (DWenteignen) beschlossen. In ihrer Sitzung am Dienstag einigten sich die Mitglieder der rot-grün-roten Landesregierung darauf, in der Kommission zunächst die Frage der Verfassungsmäßigkeit einer Vergesellschaftung von Wohnungsbeständen klären zu lassen.

„Das beinhaltet die Benennung und rechtliche Bewertung möglicher rechtssicherer Wege einer Vergesellschaftung großer Wohnungsbestände in Berlin“, heißt es in der dem Tagesspiegel vorliegenden Senatsvorlage, die am Dienstag nach kurzer Debatte verabschiedet wurde. Auch der Gesetzesvorschlag der Initiative „Deutsche Wohnen & Co enteignen“ soll berücksichtigt werden, wird darin festgelegt.

In einem zweiten Schritt sollen dem Beschluss zufolge "wohnungswirtschaftliche, gesellschaftsrechtliche und finanzpolitische Fragen geklärt und entsprechende Empfehlungen erarbeitet" werden. Damit ist klar: Nicht nur die Frage, ob der erfolgreiche Volksentscheid umgesetzt werden kann, sondern auch wie das geschehen soll, wird Gegenstand der Beratungen der Kommission sein.

Letzteres hatten Vertreter:innen von Linken und Grünen vehement gefordert und nach Bekanntwerden erster Personalvorschläge die SPD dafür kritisiert, lediglich Juristen, die sich klar gegen die Vergesellschaftung von Wohnungen aus dem Besitz großer Immobilienkonzerne ausgesprochen hatten, zu nominieren.

Herta Däubler-Gmelin als Vorsitzende

Mit der Entscheidung, die ehemalige Bundesjustizministerin Herta Däubler-Gmelin zur Vorsitzenden der Kommission zu machen, flaute die Kritik deutlich ab. Ihr wird offenbar auch von Befürwortern der Vergesellschaftung zugetraut, die Kommission „gerecht und unparteiisch“ zu leiten, wie es in der Senatsvorlage formuliert ist.

[Wenn Sie aktuelle Nachrichten aus Berlin, Deutschland und der Welt live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Positiv bewertet wird darüber hinaus die Verabredung, die Kommission auch zu der Frage Stellung nehmen zu lassen, wie die Bewirtschaftung der vergesellschafteten Bestände organisiert werden könnte. Außerdem sollen Anforderungen an eine gerechte Abwägung der Interessen der Allgemeinheit und der Betroffenen formuliert und das Verfahren zur Festsetzung der Entschädigung und ihrer Finanzierung erörtert werden.

Initiative lässt Mitarbeit weiter offen

Unklar ist bislang, ob sich die Initiative „DWenteignen“ überhaupt an der Arbeit der Kommission beteiligen wird. Zwölf Mitglieder plus Däubler-Gmelin als Leitung werden dem Gremium angehören. Die Initiative hatte gefordert, die Mehrheit der Mitglieder stellen zu dürfen. Stattdessen entsenden SPD, Grüne und Linke jeweils drei Mitglieder, drei weitere Posten stehen der Initiative zur Verfügung. Ob und wenn ja wen sie entsenden wird, soll am Dienstagabend geklärt werden.

Fest steht, dass die Geschäftsstelle der Kommission bei der SPD-geführten Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen angesiedelt wird. Praktische Fragen wie die nach dem Takt der Sitzungen sollen die Mitglieder der Kommission in der ersten Sitzung des Gremiums klären. Diese wird voraussichtlich noch im April stattfinden. Für die Arbeit der Kommission sind in diesem und dem kommenden Jahr Kosten in Höhe von 550.000 Euro eingeplant.

Mehr zum Thema Debatte über Enteignungen in Berlin Herta Däubler-Gmelin soll Expertenkommission leiten

Festgelegt wurde außerdem, dass das Gremium „grundsatzöffentlich“ arbeitet, sprich Zwischenberichte, Sitzungsunterlagen, Protokolle und Gutachten „in geeigneter Form“ veröffentlicht werden.