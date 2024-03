Im Bauwagen neben dem RAF-Terroristen „Der war immer ganz freundlich“, sagt Garwegs Berliner Nachbar

Bei der Fahndung nach den beiden früheren RAF-Terroristen Burkhard Garweg und Ernst-Volker Staub rückt plötzlich ein kleiner Bauwagenplatz in Berlin in den Mittelpunkt der Ermittlungen. Hier, am Markgrafendamm in Friedrichshain, soll sich zumindest Garweg aufgehalten haben, da ist sich die Polizei inzwischen sicher. Einen Container der Fips-Wagenburg hat sie sichergestellt, das Gelände ist an diesem Montag abgeriegelt, zahlreiche Beamt:innen arbeiten auf dem Areal. Der Tagesspiegel hat mit Bewohner:innen gesprochen.