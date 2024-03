Auf der Suche nach zwei früheren RAF-Terroristen hat es bei einem weiteren Einsatz in Berlin-Friedrichshain am Montagmorgen keine Festnahme gegeben. Das sagte eine Sprecherin des federführenden Landeskriminalamts (LKA) Niedersachsen. Demnach war eine Wohnung in der Corinthstraße durchsucht worden. Die Ermittler hätten einen Menschen angetroffen, von den Gesuchten sei aber niemand dort gewesen. Weitere Angaben machte das Landeskriminalamt nicht.

Derzeit befinden sich erneut Einsatzkräfte auf dem links-alternativen Gelände am Markgrafendamm. Das Wohnprojekt firmiert unter dem Namen „Friedrichshainer Infrastrukturprojekt in Selbstverwaltung“. Aus taktischen Gründen wollten die Ermittler des LKA Niedersachsen noch keine Details zum Einsatz nennen. Das teilte eine Sprecherin am Montagvormittag dem Tagesspiegel auf Nachfrage mit.

Die Fahnder fanden auch am Montagmorgen die gesuchten Personen nicht. © Marius Gerards

Aktuell liefen in Berlin drei Einsätze, sagte die LKA-Sprecherin. Nach einer mittlerweile beendeten Durchsuchung in der Grünberger Straße befindet sich den Angaben zufolge derzeit die Kriminaltechnik vor Ort.

Bereits am Sonntag waren in Berlin-Friedrichshain eine Wohnung und ein Bauwagen-Gelände durchsucht worden. Bei dem neuen Polizeieinsatz im Zusammenhang mit der Suche nach den mutmaßlichen RAF-Terroristen Burkhard Garweg und Ernst-Volker Staub in Berlin waren die Verdächtigen nicht gefasst worden.

Dies teilte eine Sprecherin des federführenden Landeskriminalamtes Niedersachsen am Sonntagabend nach der Durchsuchung im Stadtteil Friedrichshain der Nachrichtenagentur AFP mit. „In der Wohnung haben die Beamtinnen und Beamten keine Person angetroffen.“ Nach den beiden Männern werde weiter gefahndet.

Die Durchsuchungsmaßnahmen seien fürs Erste beendet. Allerdings werde „die Wohnung nun kriminaltechnisch untersucht“, teilte die Sprecherin weiter mit. „Die Auswertung wird voraussichtlich einige Tage in Anspruch nehmen.“

Im Zuge der Fahndung ließ die Polizei am frühen Montagmorgen einen zuvor beschlagnahmten Bauwagen von einem links-alternativen Gelände in Berlin abtransportieren. Das bestätigte eine Sprecherin des federführenden Landeskriminalamts (LKA) Niedersachsen der Deutschen Presse-Agentur.

THW schleppt Bauwagen ab

Der rund acht Meter lange und 2,50 Meter breite, mit Blech verkleidete Bauwagen wurde nach Angaben eines dpa-Reporters von einem Lastwagen des Technischen Hilfswerks abgeschleppt. Der Bauwagen solle in den nächsten Tagen kriminaltechnisch untersucht werden, sagte die LKA-Sprecherin. Es sei noch unklar, wie lange der Einsatz noch dauern werde. Die Fahndungsmaßnahmen dauerten an.

Unterdessen hat das Landeskriminalamt Niedersachsen bestätigt, dass der gesuchte frühere RAF-Terrorist Burkhard Garweg dort in einem Baucontainer lebte.

Der Bauwagen, der im Zuge der Fahndung nach den gesuchten Ex-RAF-Terroristen Staub und Garweg beschlagnahmt wurde, wird mittels eines THW-LKW abgeschleppt. © dpa/Dominik Totaro

Das Spezialeinsatzkommando der niedersächsischen Polizei hatte in der Grünberger Straße zwischen Boxhagener Platz und Simon-Dach-Straße ein Wohnhaus gestürmt. An der Durchsuchung beteiligt waren demnach auch Beamte des Bundeskriminalamtes und der Berliner Polizei.

Polizisten sichern die Grünberger Straße. © privat

Auf der Straße stand ein gepanzertes Fahrzeug. Vor dem Haus hatten sich viele Schaulustige und „Unterstützer“ versammelt. Vereinzelt riefen sie „Ganz Berlin hasst die Polizei“ und „Wir sind alle 129a“. Mit Letzterem ist der Paragraf 129a des Strafgesetzbuchs gemeint, der sich um die Bildung terroristischer Vereinigungen dreht.

Etwa zwei Dutzend Personen skandierten „Freiheit für alle politischen Gefangenen“ und „Wo wart Ihr in Hanau?“

Die Ermittler des LKA Niedersachsen rückten gegen 21.40 Uhr ab. © privat

Am Sonntagmorgen hatten Einsatzkräfte auf einem Wagenburg-Gelände am Markgrafendamm in Berlin-Friedrichshain nach Burkhard Garweg gesucht. Die Ermittler gehen davon aus, dass sich der gesuchte Ex-Terrorist auf dem Gelände aufgehalten hatte. Seine mutmaßliche Unterkunft wurde für kriminaltechnische Untersuchungen abtransportiert.

„Wir gehen davon aus, dass der Bauwagen-Container die Unterkunft von Burkhard Garweg gewesen ist“, sagte eine Sprecherin des Landeskriminalamts (LKA) Niedersachsen am Sonntagabend der Nachrichtenagentur dpa. Wie lange Garweg die Unterkunft genutzt haben könnte, sagte sie nicht. Es sei aber ein „aktuellerer Zeitraum“, sagte der LKA-Sprecher am Abend.

Klette, Staub und Garweg gehörten der dritten Generation der früheren linksextremistischen Terrororganisation Rote Armee-Fraktion an. Die RAF war über Jahrzehnte der Inbegriff von Terror und Mord in Deutschland. 1998 erklärte sie sich für aufgelöst.

In der aktiven Terror-Zeit von Staub und Garweg wurden der damalige Deutsche-Bank-Chef Alfred Herrhausen (1989) und Treuhand-Chef Detlev Karsten Rohwedder (1991) ermordet sowie Herrhausens Fahrer schwer verletzt. Klette, Staub und Garweg wird auch eine Reihe späterer Geldtransport-Überfälle zur Last gelegt, teils unter dem Einsatz von Schusswaffen und einer Panzerfaust.

Der ehemalige Bundesinnenminister Gerhart Baum (FDP) beklagte gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, dass die Taten der dritten Generation ungesühnt sind. „Die Morde der dritten Generation der RAF sind allesamt nicht aufgeklärt. Die Sicherheitsbehörden sind da nicht weitergekommen“, sagte Baum. „Das ist eine offene Wunde und ein entsetzliches Vakuum. Und für die Angehörigen ist es eine Last.“ Denn die Täter würden frei herumlaufen. (mit dpa und AFP)