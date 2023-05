Im Wert von über zwei Millionen Euro Freiwillige Feuerwehren in Berlin bekommen neue Löschfahrzeuge

Die Freiwilligen Feuerwehren in Berlin haben zehn neue Löschfahrzeuge für den Katastrophenschutz erhalten. Diese sind Teil der ergänzenden Ausstattung des Bundes für das Land Berlin, wie die Senatsverwaltung für Inneres am Montag mitteilte. Demnach werden die Fahrzeuge in den Freiwilligen Feuerwehren in Adlershof, Biesdorf, Friedrichshain, Marienfelde, Marzahn, Moabit, Oberschöneweide, Schöneberg, Spandau-Nord sowie Wittenau eingesetzt. Den Angaben zufolge haben sie einen speziell für den Katastrophenschutz entwickelten Aufbau.

Die Herausforderungen für eine Millionenstadt wie Berlin sind mit Blick auf den Schutz der Bevölkerung groß, sagte Innensenatorin Iris Spranger bei der symbolischen Übergabe der Fahrzeuge. Dabei übernehmen laut Spranger die 59 Freiwilligen Feuerwehren und 1400 ehrenamtliche Helfer in Berlin eine wichtige Aufgabe.

Der Bund finanziert die Fahrzeuge komplett. Nach Angaben der Senatsverwaltung hat jedes Fahrzeug ein Wert von 223.000 Euro. (dpa)