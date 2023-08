Immer mehr Crack-Konsumenten in Berlin „Wenn die rauchen und spritzen, drehen die durch“

Der U-Bahnhof Yorckstraße ist ihre Basis. Von hier aus geht es in die Züge in Richtung Spandau und Neukölln. Vier, fünf Stationen fahren sie mit. An jedem Bahnhof wird der Waggon gewechselt, um ein neues Publikum für ein paar Euros zu erreichen, erzählt einer, der seinen Namen nicht veröffentlicht sehen will. Dann geht es zurück zur Yorckstraße.