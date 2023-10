Islamisten, Jugendliche, Bürger Die „Mischszene“ macht der Berliner Polizei Probleme

In den Sicherheitsbehörden wächst die Angst vor einer auf Dauer nur schwer zu bewältigenden Lage in Hauptstadt. Für die kommenden Nächte wird erneut mit Ausschreitungen in Berlin, besonders in Neukölln, gerechnet. In Chatgruppen riefen palästinensische und arabische Accounts zu Autokorsos auf, um das schnelle Einschreiten der Polizei zu umgehen.