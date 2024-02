Junge nach Verkehrsunfall im Krankenhaus Autofahrer fährt Siebenjährigen in Marzahn-Hellersdorf an

Donnerstagnachmittag hat ein Autofahrer einen siebenjährigen Jungen in Marzahn-Hellersdorf angefahren und schwer verletzt. Das teilte die Polizei Berlin am Freitag mit.

Demnach habe der Junge gegen 13.15 Uhr die Fahrbahn der Eitelstraße betreten. Dort sei er dann von dem 65-jährigen Autofahrer angefahren worden. Dieser war in Richtung Oberfeldstraße unterwegs. Das Kind erlitt Verletzungen am Bein und musste zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Autofahrer blieb unverletzt.