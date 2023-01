JW Marriott Berlin eröffnet Mit Franziska Knuppe kam eine vom Fach

Mit einer Party für 250 Gäste eröffnete General Manager Aramis Gianella-Borradori das neue JW Marriott Hotel in der Stauffenbergstraße in Tiergarten.

Das Hotel war schon in seiner Maritim-Zeit ein beliebter Veranstaltungsort, schon wegen des Ballsaals, der zu den größten des Landes gehört.

Model Franziska Knuppe verriet bei diesem Anlass, dass sie fertig ausgebildet ist als Hotelfachfrau und zeigte sich vor allem von dem vom Tiergarten inspirierten Innendesign angetan.

Charmante Backwaren

Sie möchte sich in einem Hotel komplett fallen lassen können und sieht hier ideale Voraussetzungen.

Schauspielerin Caroline Beil findet die Idee gut, dass hier künftig Luxus und Achtsamkeit miteinander verbunden werden sollen.

Unter anderem hatten die Schauspielerinnen Katrin Wrobel und Gerit Kling, die Designerinnen Lana Mueller und Nanna Kuckuck, Moderatorin Anastasia Zampounidis und Germany’s Next Top Model Toni Dreher und Trixie Giese Gelegenheit, die umgestalteten Räumlichkeiten zu erforschen und den Käsekuchen aus der charmanten neuen Bäckerei zu probieren.

Hertha BSCC ist Partner

Die Eigentümergesellschaft des Hotels, die Al Rayyan Tourism Investment Company, repräsentierte Sheik Faisal Bin Qassim Al Thani zusammen mit seinem Sohn.

Aramis Gianella-Borradori ist bereits seit 2021 an Bord und will sein Haus gern als „Place of New Beginnings“ sehen, in dem Gäste Gelegenheit bekommen sollen, auch mal innezuhalten und sich auf wirklich wichtige Dinge zu konzentrieren.

Stolz ist er unter anderem auf seinen lokalen Partner Hertha BSC, dem er ein perfektes Umfeld für die Vorbereitung auf wichtige Spiele bieten will. Aber auch der große Wert, den sein Team auf erstklassige Lieferanten aus der Region legt, unterfütterte er in seiner Eröffnungsrede mit zahlreichen Beispielen.

Das Restaurant ist jetzt ein Steakhouse, in dem es sogar vegetarischen und vegane Spezialitäten gibt, und für Zigarrenraucher gibt es eine eigene Lounge.

Zur Startseite