Kampf gegen Müll in Berlin BSR soll weitere 157 Parks, Spielplätze und Wälder reinigen

Angesichts vermüllter Grünanlagen soll die Berliner Stadtreinigung (BSR) die Säuberung etlicher weiterer Parks, Waldflächen und Spielplätze übernehmen. „Wir haben eine Verordnung in Vorbereitung, nach der die BSR nochmal zusätzlich 157 neue Orte in der Stadt reinigt“, sagte Umweltsenatorin Manja Schreiner (CDU) am Donnerstag im Umweltausschuss des Abgeordnetenhauses.