Kampf um die Wahrheit Missstände in Berliner psychiatrischem Dienst

Ein Mittwochnachmittag Anfang Mai. Der 38-jährige Berhan S. läuft durch die Mainzer Straße in Berlin-Neukölln. Er kennt die Gegend, keine zehn Minuten Fußweg von hier lebt der Berliner in einer Unterkunft für wohnungslose Menschen. Kurz hinter der Karl-Marx-Allee betritt S. den Schulhof der Evangelischen Schule. Nur wenige Sekunden später greift er wie aus dem Nichts zwei auf dem Pausenhof spielende Mädchen mit einem Messer an.