Karneval in Kreuzberg, Raubzüge im Westen Das unheimliche Leben der RAF-Terroristin Daniela Klette

Jahrelang lebte die RAF-Terroristin Daniela Klette unentdeckt in Berlin, dabei versteckte sich die heute 65-Jährige nicht – im Gegenteil. Doch Zielfahnder des Landeskriminalamtes Niedersachsen nahmen sie erst am Montagabend in einer Kreuzberger Wohnung in einem in die Jahre gekommenen Mehrfamilienhaus in der Sebastianstraße fest.