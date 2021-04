In Berlin sollen ab Donnerstag 60- bis 70-Jährige ohne chronische Krankheiten einen Impftermin in den Impfzentren Tegel oder Tempelhof buchen können – eigentlich. Wie die Gesundheitsverwaltung am Mittwoch mitgeteilt hatte, sollte die Buchung ab Donnerstag um sieben Uhr ausschließlich telefonisch möglich sein, unter der Nummer 030/90282200. Den Tagesspiegel erreichten allerdings zahlreiche Mails von Leser:innen, laut denen die von der Gesundheitsverwaltung eingerichtete Hotline am Donnerstag nicht funktionstüchtig war.

Auch eine Tagesspiegel-Redakteurin berichtete: „Wer nicht sofort rausfliegt (was mir nach 20 Versuchen gelang, mit jeweils 45-sekündiger automatischer einführender Ansage), erreicht in der Warteschleife nach weiteren circa 20 Minuten einen freundlichen Mitarbeiter, der einem mitteilt, dass es bei der Weiterleitung an die ausführende Bundeswehr technische Probleme gebe. Man möge es am Mittag oder am Nachmittag wieder probieren.“ Ein anderer Redakteur berichtet von andauernden Versuchen über zwei Stunden, bei der Hotline anzurufen – kein Durchkommen.

Doch auch wenn jemand rangeht, scheinen am anderen Ende der Leitung nicht alle auf dem aktuellen Stand zu sein: Ein Leser sprach mit einer Mitarbeiterin, die behauptete, eine Anmeldung zum Impfen sei nur mit einem Code möglich. Die werden in Einladungen verschickt – das neue Angebot, sich telefonisch anzumelden, geht aber ausdrücklich an die 60- bis 70-Jährigen, die eben nicht schon wegen einer Vorerkrankung eine Einladung erhalten haben. Laut der Gesundheitsverwaltung sind das rund 300.000 Menschen in Berlin.

In der Mitteilung vom Mittwoch hieß es außerdem ausdrücklich, die Anmeldung sei ausschließlich telefonisch möglich, erforderlich sei lediglich die Angabe einer E-Mailadresse oder Handynummer. Ein Totalausfall schien die Hotline allerdings nicht zu sein: Am Donnerstag erreichten den Tagesspiegel auch Berichte von erfolgreichen Terminbuchungen nach mehreren Anrufen.

Bei anderen dauerten die Probleme bis zum Abend an: Nach dem sie es zwischen 7 und 17.30 Uhr immer wieder versucht habe, habe sie schließlich eine Mitarbeiterin ans Telefon bekommen, die sich für nicht zuständig erklärte, schrieb eine Leserin. "Sie teilte mir aber mit, dass sich 1800 Menschen in der Warteschleife befänden. Tolle Organisation!"

Eine andere Leserin hatte mit einem Mitarbeiter gesprochen, der sagte, er könne nur Termine mit Buchungscodes vergeben: "Er sei auch sehr unglücklich über die Situation, die ihm bereits den gesamten Tag widerfährt. Die Ankündigung sei zu früh veröffentlicht worden."

CDU-Mann Zeelen: "Handwerklicher Fehler Kalaycis"

Für weitere Irritation sorgte eine Pressemitteilung der Senatsgesundheitsverwaltung am Mittag, in der lediglich eingeräumt wurde, es könne wegen der hohen Nachfrage "zu Verzögerungen und Wartezeiten" kommen. Man bitte um Geduld: "Es sind nach wie vor genug Termine für die Impfung über 60-Jähriger in den Impfzentren verfügbar." Von den offenkundigen Organisationsproblemen kein Wort, auch eine Tagesspiegel-Anfrage, wann das Problem gelöst sein werde, blieb bis Donnerstagabend unbeantwortet.

Der Regierende Bürgermeister warb am Mittag um Verständnis. Viele tausend Menschen hätten sich am Morgen bei der Impfhotline gemeldet, um einen früheren Termin mit Astrazeneca zu bekommen statt eines späteren Termins mit einem anderen Impfstoff. "Es gibt Probleme", gestand Michael Müller bei der Pressekonferenz nach der Senatssitzung ein, aber das sei kein Versäumnis, sondern liege in der Natur der Sache. "Wenn Zigtausende umbuchen wollen", könne es sein, dass die Hotline überlastet sei. "Da kommt es mitunter auch zu Warteschleifen." Inzwischen funktioniere es aber besser.

Für Menschen unter 60 Jahren, die eine Astrazeneca-Impfung haben möchten, seien ab sofort nicht mehr die Impfzentren zuständig, sagte Müller weiter. Das solle über die Hausärzte abgewickelt werden. Auf diesem Wege sei eine bessere Beratung im Einzelfall möglich. Die Impfung mit Astrazeneca unter 60 Jahren war in dieser Woche bundesweit ausgesetzt worden, nachdem sich Komplikationen gehäuft hatten.

Der gesundheitspolitische Sprecher der CDU Tim Zeelen fühlte sich angesichts des Hotline-Ärgers „an einen Aprilscherz“ erinnert und forderte eine schnelle Behebung der Panne: „Berliner über 60 Jahre bekommen entgegen der Ankündigungen heute keine Termine bei der Impf-Hotline. Sie werden damit vertröstet, dass hierfür erst das Buchungsprogramm angepasst werden müsse.“ Einmal mehr leiste sich SPD-Gesundheitssenatorin Kalayci einen „schlimmen handwerklichen Fehler“ und verspiele damit Vertrauen.