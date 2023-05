Kein neues Hipster-Café Südstaaten-Frühstück in Neukölln

Der Spaziergang am Maybachufer hat einen neuen Zwischenstopp bekommen: Seit April kredenzt das „Love Deluxe“ in den Räumen des ehemaligen „Victoria Tacos“ Pancakes, Sandwiches und Bowls. Als Hommage an die Kindheit der Betreiber:innen sind die Frühstücks- und Mittagsgerichte des Lokals inspiriert von den Küchen der US-amerikanischen Südstaaten, der afrikanischen Diaspora und dem Südpazifik. Statt ewig gleichem Neuköllner Hipsterfrühstück gustieren Hungrige hier Crispy Fried Eggs auf Kokosreis, Buttermilch-Pfannkuchen mit Sesammascarpone, Beef Shank Sandwiches oder ein klassisches Corner Egg and Cheese-Brötchen wie aus der Bodega.

Dazu kommen Hibiskuslimonaden und Passionfruitsodas. Nur die Preise erinnern noch ans typische Neuköllner Hipstercafé: Für ein Frühstück mit Getränk blättern Gäste gerne mal 20 Euro hin. Dafür gibt es aber auch einen Platz in der Sonne vor dem Laden – mit Blick auf die Thielenbrücke oder auf die gut befahrene Pannierstrasse, der Laden befindet sich an Selbiger mit der Nummer 32, geöffnet ist immer ab 10 Uhr. Trubel dank verkehrsreicher Straße und Passant:innen, die hier vorbeikommen, muss man in Kauf nehmen. Dafür ist das urbane Feeling hier extra groß.