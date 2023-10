Kein Synagogenbesuch, keine Kippa Wie es Berliner Israelis mit dem Krieg geht

Bei Doron Bruck und seiner Familie ist seit dem Wochenende einiges anders. Der 28-jährige Sohn israelischer Eltern ist Kapitän des jüdischen Fußballvereins TuS Makkabi. Nach den Terror-Angriffen der Hamas auf Israel hat Brucks Familie entschieden, am Sonnabend nicht wie geplant in die Synagoge zu gehen. Generell sei er vorsichtiger geworden, erzählt er dem Tagesspiegel. Das betreffe auch das Tragen einer Kippa oder das Sprechen von Hebräisch in der Öffentlichkeit. „Nicht aus Angst“, betont Bruck, sondern, weil er in der aktuellen Situation nicht durch das Tragen religiöser oder nationaler Symbole dazu beitragen will, „dass Situationen eskalieren, die eigentlich nicht eskalieren müssen“.