Keine Lust auf volle Züge Acht Alternativen zum Ostsee-Ausflug für Berliner

Wochenende, Sonne, sommerliche Temperaturen: Zeit zum Rausfahren! Das Berliner Lieblings-Ausflugsziel der Ostsee ist an schönen Tagen aber vor allem eines: überfüllt und teuer – wenn man überhaupt noch einen Platz in Zug und Hotel findet. Wer leer ausgegangen ist, kein Vermögen ausgeben will oder nicht ganz so weit fahren möchte, findet zum Glück im Berliner Umland Alternativen zur Ostsee-Tour. Eine kleine Auswahl.

Strandhotel-Feeling im Seebad Caputh

Exklusiv-Feeling am Schwielowsee: das Seebad Caputh. © PR El Faro

Sie sehnen sich nach Exklusiv-Flair wie im Strandhotel? Ab an den Schwielowsee: Wenige Kilometer südwestlich von Potsdam ragt das Seebad Caputh über die Ufer. Optisch wie preislich ist die Freibad-Lounge kaum von seinen Binzer Pendants zu unterscheiden: Bast-Sonnenschirme, Cabanas, diverse Lounges, private Pavillons, Palmen, Cocktails, Champagner und natürlich SUP-Boards und Kayaks. Eine Tageskarte gibt es für 8,50 Euro, für eine Cabana kommen 30 Euro dazu – und für zwei Liegen auf der VIP-Beach mit Tisch, Schirm und Wasser gleich 75 Euro.

Geöffnet Di-So ab 11 Uhr, Weg zum Strandbad 1, 14548 Schwielowsee OT Caputh

Weites Wasser an der Müritz

Könnte auch ein Ostsee-Städtchen sein: Der Blick auf den Stadthafen in Waren an der Müritz. © dpa/Frank Hormann

Sie wollen vor allem eines: Wasser bis zum Horizont? Auch dafür müssen Sie nicht bis zur Ostsee fahren – eine Fahrt bis zur Müritz reicht schon. Die Müritz ist Deutschlands größter See, der vollständig auf Bundesgebiet liegt und ist mit seinen 112 Quadratkilometern fast viermal größer als Berlin-Mitte. Vor der Stadt Röbel finden sich Bootshäuser so lieblich wie an einer Ostseeförde, dahinter eine Sandbank wie in der Ostsee – und am gesamten Ufer ein pittoreskes Dorf nach dem anderen.

Ostseebadcharme in Bad Saarow

Danach ab in die Therme in Bad Saarow? Ein Segelboot auf dem Scharmützelsee. © Tagesspiegel/Kitty Kleist-Heinrich

Ein geordnetes, auf Besucher angelegtes Kurstädtchen am Wasser samt eigener Therme: Auch dafür müssen Sie nicht bis an die Küste, sondern einfach an den Scharmützelsee. Bad Saarow kommt daher wie ein kleines Ostseebad. Durch das südöstlich von Berlin gelegene Dorf sind schon Größen wie Theodor Fontane gewandelt.

Das Städtchen hat nicht nur hübsche Stege, Sole- und Moorheilbad, Klettergarten, Golfplatz und Ganzjahresrodelbahn, sondern auch diverse Baudenkmäler – allen voran das Maxim-Gorki-Haus im russischen Blockhaus-Stil. Außerdem ist die Gastronomie in den vergangenen Jahren um diverse gute Adressen reicher geworden, etwa das Freilich am See oder das Café Le Gâteau rose.

Glasklares Wasser am Werbellinsee

Herrlich klar schon direkt am Ufer: der Werbellinsee. © Björn Seeling Tsp

Ihr Ziel ist nicht nur Planschen, sondern richtig Tauchen und Schnorcheln? Geht auch im Brandenburger Süßwasser: Der Werbellinsee nördlich von Berlin ist bekannt für seine außergewöhnlich hohen Sichtweiten, die Schnorchlern und Tauchen den Blick auf Seetangwiesen, Hechte, Welse, Barsche und sogar Schiffswracks ermöglichen. Ein guter Ausgangspunkt ist die Tauchbasis Werbellinsee, die berät, ausbildet, Equipment vermietet und (Schnupper-)Touren durchführt.

Tauchbasis Werbellinsee, Joachimsthaler Str. 20 / EJB-Gelände, 16247 Joachimsthal

Vögel gucken und paddeln in Linum

Schlafen am Wasser: Zelt und Boot im Hafen Linum. © Lotte Buschenhagen

Das Meer ist Ihnen eigentlich egal, Sie möchten vor allem Vögel beobachten und durch kleine Kanäle paddeln? Im Storchendorf Linum geht beides – und zwar auf höchstem Niveau: An den Linumer Teichen im Vogelschutzgebiet Rhin-Havelluch flattern regelmäßig ganze Vogelschwärme – nicht nur die Kraniche, die hier vor allem im Frühjahr und Herbst rasten.

Wer am kleinen Hafen übernachtet, wird morgens von lautem Zwitschern geweckt, bevor es auf die Beobachtungstürme zwischen den Teichen geht. Sportliche paddeln hier zudem die 30 Kilometer lange Rhinluchrunde durch verwunschene Kanäle, auf denen man selbst im Hochsommer fast niemandem begegnet.

Wildnis und Quasi-Deiche im Unteren Odertal

Wildes Brandenburg: ein Vogelbeobachtungsturm im Nationalpark Unteres Odertal. © imago/blickwinkel/C. Kaiser

Auch für weite Flussmündungen müssen Sie nicht bis an die Küste: Die Strecke bis zum Nationalpark Unteres Odertal nordöstlich von Berlin genügt. Hier blicken Besucher über schier endlose schlängelnde Flussarme, durchzogen von Inseln und Erhebungen, die an kleine Deiche erinnern – gleich dahinter kommt das Meer, ganz sicher!

Der 60 Kilometer lange Auen-Nationalpark ist eines der artenreichsten Gebiete in ganz Deutschland – 145 Vogelarten brüten hier, nicht zuletzt See- und Fischadler. Die Wiesen sind regelmäßig überflutet, sodass spontane, weite „Meere“ entstehen. Besonders eindrucksvoll im Nebel am frühen Morgen.

Sandstrand und Wassersport am Senftenberger See

Zwei Liegestühle im Strandbad in Großkoschen am Senftenberger See. © Kitty Kleist-Heinrich TSP

Windsurfen klappt nicht nur auf der Ostsee, sondern auch ganz easy auf den großen Seen Brandenburgs: zum Beispiel am Senftenberger See kurz vor der sächsischen Landesgrenze. Das Ufer hier bietet nicht nur diverse hübsche Sandstrände samt kleinen Wellen, sondern auch einen spitzen Ausgangspunkt zum Sport: Die Wassersportschule Senftenberger See bietet etwa Kurse im Windsurfen, Katamaran-Segeln und SUP-Fahren an. Auch Tret- und Paddelboote können vor Ort ausgeliehen werden.

Wassersportschule Senftenberger See, 01968 Senftenberg OT Niemtsch (Komfortcampingplatz)

Kitesurfen auf Berliner Asphalt

Kein Meer nötig: Kitesurfen geht auch an Land. © dpa/Bernd von Jutrczenka

Wo wir gerade beim Surfen sind: Auch Kitesurfen kann man abseits der Ostsee lernen – zum Beispiel in Berlin. Genauer heißt das dann „Kitelandboarden“, also mit dem Kite in der Hand auf einem Skateboard-artigen Brett über den Asphalt zu donnern. Die Kiteschule Kiteflow bietet Kurse auf dem Tempelhofer Feld an (Tageskurs: 169 Euro), die die Basics des Kite-Umgangs vermitteln. Wasser gibt es hier zwar keines, aber dafür Weite und guten Wind – und ganz wie in Warnemünde an Turm 3: die Chance, zu sehen und gesehen zu werden.