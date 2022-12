Keine Töpfchen-Fotos auf Social Media Eine Mutter will Kinder vor ihren Influencer-Eltern schützen

Es passiert nicht jeden Tag, dass sich eine Mutter an den Computer setzt und eine Petition an die Bundesfamilienministerin richtet: Am 6. November tat Sara Flieder genau das. Sie fordert von Lisa Paus (Grüne) eine gesetzlich Regelung, um Kinder besser auf Instagram und anderen sozialen Medien zu schützen – und zwar vor ihren eigenen Eltern. „Es muss ein (Kinder)Recht auf Schutz der eigenen Intimsphäre, insbesondere in den digitalen Medien, geben“, meint Flieder.

