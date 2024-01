„Kill Till“ und „Lindemann ist ein Täter“ Drohungen vor Berliner Wohnung des Rammstein-Sängers

Unbekannte haben am Donnerstag den Eingangsbereich eines Prenzlauer Berger Wohnhauses mit verschiedenen Parolen beschmiert, die sich gegen den Rammstein-Sänger Till Lindemann richten. Dieser ist nach Informationen des Tagesspiegels Eigentümer des Gebäudes und lebt dort in einer Wohnung.

Auf Fotos ist zu sehen, wie der Gehweg vor der Eingangsbereich mit Parolen in weißer Farbe besprüht wurde. Gleichzeitig wurden Zettel an der Haustür angebracht, auf denen der Satz „Till Lindemann ist ein Täter“ zu lesen ist. Auf dem Bürgersteig findet sich mehrmals der Aufruf „Kill Till“ sowie der Satz „61 und immer noch Täter“. Hintergrund dürfte sein, dass Lindemann an diesem Donnerstag seinen 61. Geburtstag feiert.

Die Berliner Polizei ermittelt nun wegen übler Nachrede, teilte die Pressestelle mit. Beamte hätten die Schmierereien vor Ort unkenntlich gemacht.

Der Rammstein-Sänger stand im vergangenen Jahr im Zentrum verschiedener Vorwürfe. Junge Frauen seien während Konzerten ausgewählt und gefragt worden, ob sie zur Aftershowparty kommen wollten. Dabei soll es nach Schilderungen einiger Frauen auch zu sexuellen Handlungen gekommen sein. Lindemann hatte die Vorwürfe gegen sich zurückgewiesen. Die Staatsanwaltschaften in Berlin und Litauen stellten Untersuchungen wegen der Vorwürfe ein. Die Auswertung der verfügbaren Beweismittel habe keine Anhaltspunkte dafür erbracht, dass Lindemann „sexuelle Handlungen an Frauen gegen deren Willen vorgenommen“ habe, teilte die Staatsanwaltschaft in Berlin mit.