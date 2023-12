Tagesspiegel Plus Kinderfeuerwerk, Theater, Kino : Acht Silvester-Tipps für Familien in Berlin

Wer am letzten Tag des Jahres mit Kindern etwas Besonders erleben möchte, hat dazu an einigen Orten in der Stadt Gelegenheit. Acht Tipps vom Planetarium übers Theater bis hin zum 5D-Kino.