Kommt Porsche in die Lausitz? Standort für Batteriezellen gesucht

Nordamerika oder Lausitz? Mit dieser Fragen befasst sich derzeit das Porsche-Management in Stuttgart-Zuffenhausen. „In Kürze“ werde eine Entscheidung getroffen über den Standort einer Batteriezellenfertigung, heißt es in der Porsche-Zentrale. In Potsdam ist Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) mit dem Thema befasst. Es geht um viel: Rund um Tesla in Grünheide und BASF in Schwarzheide baut sich eine Wertschöpfungskette für die Elektromobilität auf. Porsche als weiterer Leuchtturm wäre hochwillkommen.