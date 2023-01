Konsequenzen aus Silvesternacht Berliner CDU will mindestens ein halbes Jahr Haft für Angriffe auf Polizei und Feuerwehr

Die Berliner CDU-Fraktion will die Strafen für Angriffe auf Einsatzkräfte deutlich verschärfen. Künftig soll Tätern mindestens ein halbes Jahr Haft drohen, wenn sie Polizei, Feuerwehr oder Rettungskräfte attackieren. Werden Einsatzkräfte wie in der Silvesternacht in einen Hinterhalt gelockt, soll die Mindestfreiheitsstrafe sogar ein Jahr betragen. Das geht aus einem Antrag der Fraktion mit dem Titel „Konsequenzen aus der gewalttätigen Silvesternacht 2022/2023 ziehen – Taten statt Worte!“ hervor, der dem Tagesspiegel vorliegt. Er soll am Donnerstag im Berliner Abgeordnetenhaus behandelt werden.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden