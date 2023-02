Körperverletzung am Berliner Alexanderplatz Polizei ermittelt Tatverdächtigen nach Angriff in McDonalds-Filiale

Nachdem die Polizei im Januar mit Videobildern aus einer Überwachungskamera gefahndet hat, konnte jetzt zu einem Fall von Körperverletzung am Alexanderplatz ein Tatverdächtiger namhaft gemacht werden. Zeugen hatten auf ihn hingewiesen. Die weiteren Ermittlungen zu dem Sachverhalt dauern nach Polizeiangaben an.

Der Mann soll vor rund einem Jahr einem Schnellrestaurant am Alexanderplatz in Mitte einen anderen Mann verletzt haben. Der Vorfall hatte sich am Samstag, 5. März 2022, morgens gegen 5.30 Uhr in der Warteschlange vor der McDonalds-Filiale im S-Bahnhof ereignet.

Dort kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Der Tatverdächtige soll dabei einen damals 25 Jahre alten Mann unvermittelt von hinten zu Boden gerissen haben. Durch den Sturz erlitt dieser laut Polizei erhebliche Verletzungen im Schulterbereich, die später operativ versorgt werden mussten.

Der Tatverdächtige war zum Tatzeitpunkt in Begleitung von zwei Männern und zwei Frauen gewesen, nach denen die Polizei als möglichen Zeuginnen und Zeugen ebenfalls gesucht hatte. (Tsp)

