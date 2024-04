Kostenlos Kunst gucken Diese Ausstellungen in Berlin sind gratis und gut

Nicht nur am monatlichen Museumssonntag kommt man in viele Berliner Museen kostenlos. Die vielen Galerien Berlins kosten sowieso keinen Eintritt, die finanzieren sich schließlich über den Verkauf von Kunst (in der Galerie Russi Klenner ist zum Beispiel aktuell die empfehlenswerte Schau von Miriam Jonas zu sehen). Davon abgesehen gibt es noch viele weitere Ausstellungshäuser, die gratis sind. Wir stellen fünf aktuelle Ausstellungen vor.