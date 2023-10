Kostenlose Party am Sonntag Berliner Nachtclub sucht Komparsen für eine Netflix-Produktion

Mit einer geheimnisvollen Mitteilung wirbt der „Anomalie Art Club“ in Prenzlauer Berg um Berliner Komparsen für eine Netflix-Produktion. Auf Instagram veröffentlichte der Nachtclub in der Storkower Straße ein Bild mit dem Schriftzug des Streaming-Anbieters.

In der Bildunterschrift steht: „Wir wollen unseren Gästen die seltene Gelegenheit bieten, Teil einer internationalen Netflix-Produktion zu sein und ihre Ansichten und Meinungen zur Nachtleben-Szene von Berlin beizutragen, die wir so sehr schätzen.“ In diesem Zusammenhang schmeiße der Club eine kostenlose Party, um der Welt zu zeigen, welche Werte Clubgänger vertreten.

Der Dresscode sei extravagant, flamboyant. „Kinky“ und Fetischkleidung würden gewürdigt. Um welche Produktion genau es sich handelt, ist nicht bekannt. Auf eine entsprechende Anfrage reagierte Netflix bisher nicht.

Laut Facebook-Seite des Clubs findet die Party an diesem Sonntag, 15. Oktober, statt und beginnt um 18.45 Uhr. Die Dreharbeiten sollen bis 23 Uhr dauern und in eine „Afterparty“ inklusive „Überraschungs-DJs“ münden. Wer dabei sein will, soll sich über die Mail-Adresse info@cats-booking.com mit dem Betreff „Netflix@Anomalie“ bewerben.

Der abgelegene und mit öffentlichen Verkehrsmitteln nur schwer erreichbare Nachtclub ist bekannt dafür, immer mal wieder von Unternehmen gebucht zu werden. Insbesondere die Mode-, Musik- und jetzt wohl auch Filmbranche scheinen hier einen passenden Austragungsort für diverse, auch werbliche, Promi-Veranstaltungen gefunden zu haben.