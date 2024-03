Krankenhaus für psychisch kranke Straftäter Ärzte im Berliner Maßregelvollzug rufen zu Protest auf

Dem Krankenhaus des Maßregelvollzugs (KMV) in Berlin steht Protest bevor. Die Ärzte im KMV wollen sich in der kommenden Woche zu einer kurzen Kundgebung versammeln. In der Spezialklinik werden zu viele Insassen von zu wenig Personal auf zu knappem Platz versorgt – seit Jahren gibt es Kritik an den Zuständen, nun mobilisiert der Marburger Bund zu einer „aktiven Mittagspause“.

Die Ärztegewerkschaft ruft die Mediziner für kommenden Mittwoch zu einer Kundgebung vor dem Hauptstandort des KMV in Reinickendorf auf. Weil es sich nicht um einen Aufruf zu einem Streik handelt, wolle man die Aktion auf 30 Minuten beschränken.

In Brandbriefen hatten Ärzte und Pflegekräfte des KMV wiederholt Gesundheitssenatorin Ina Czyborra (SPD) alarmiert. Vergangenes Jahr zählte das KMV 51 Übergriffe durch Patienten, drei Ausbrüche und 81 Bedrohungen. Zu Weihnachten verletzten zwei im KMV untergebracht Straftäter zwei Pflegerinnen und flohen aus der Spezialklinik. Trotz vielfachen Werbens um Personal und Sonderzulagen für KMV-Pflegekräfte sind viele der mehr als 600 Planstellen unbesetzt.

Im Senat will man eine frühere Arrestanstalt am Kirchhainer Damm in Lichtenrade ausbauen, um die überfüllten KMV-Stammgebäude in Reinickendorf und Berlin-Buch zu entlasten. Zuletzt zählte das Krankenhaus formal fast 850 untergebrachte Männer und Frauen, davon 618 tatsächlich stationär. Behördlich sind aber nur 549 Betten vorgesehen.

In die Spezialklinik werden Täter eingewiesen, die wegen einer psychischen Erkrankung oder einer Sucht als nur eingeschränkt schuldfähig galten. Dabei reichte es mitunter aus, wenn einem Straftäter vage ein „Hang zu Sucht“ attestiert wurde. Der diesbezügliche Paragraf im Strafgesetzbuch wurde im Herbst enger gefasst. Er soll nur noch – so die Absicht – für Fälle eindeutiger Sucht gelten. Langfristig werden also weniger Verurteilte im KMV landen.