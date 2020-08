Kurz vor Ferienende haben sich Berlins Eltern- und Schülervertretungen deutlich von den Senatsplänen zur Schulöffnung distanziert. Während der Landeselternausschuss eine strengere Maskenpflicht und mehr Testungen forderte, votierte der Landesschülerausschuss am Freitag mit knapper Mehrheit sogar für einen Schulstreik, um damit für mehr Sicherheit zu demonstrieren.

Kurz vorher war bekannt geworden, dass Mecklenburg-Vorpommern zwei Schulen wegen je eines Corona-Falls schließen musste.

„Wir wollen stärkere Hygienemaßnahmen erreichen und mehr Geld für die Schulreinigung“, nannte Lena Werner, die Sprecherin des Landesschülerausschusses (LSA), zwei Forderungen. Allerdings will das höchste Schülergremium noch mit den Bezirksschülerausschüssen darüber sprechen, wie dort die Ansichten zum Thema Streik sind und dementsprechend das weitere Vorgehen ausloten.

„Ich denke, dass sich viele Schüler auf den Präsenzunterricht freuen“, nennt Werner einen Punkt, der gegen einen starken Rückhalt für den Streik sprechen könnte. Entsprechend knapp sei dann auch die Abstimmung ausgefallen.

Ungefähr zeitgleich diskutierte der Landeselternausschuss (LEA) die gleichen Fragen – allerdings mit anderem Ergebnis, berichtete am Abend Landeselternsprecher Norman Heise auf Anfrage.

Maskenpflicht nur für die erste Schulwoche

Demnach votierte die Runde der Bezirkselternausschüsse für eine Mund-Nase-Schutz-Pflicht im Unterricht und zwar nur für die erste Schulwoche. Diese Frist soll vor allem dazu dienen, die Inkubationszeit zu überbrücken, falls sich Schüler und Lehrer – zum Ferienende etwa im Ausland – angesteckt haben.

[Behalten Sie den Überblick: Corona in Ihrem Kiez. In unseren Tagesspiegel-Bezirksnewslettern berichten wir über die Krise und die Auswirkungen auf Ihren Bezirk. Kostenlos und kompakt: leute.tagesspiegel.de]

Bei der Forderung nach einer befristeten Maskenpflicht im Unterricht beruft sich Heise auf den Charité-Virologen Frank Mockenhaupt: Mit ihm habe der LEA gesprochen. Auch Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) hatte sich Rat von Mockenhaupt geholt, entschied sich aber gegen die Maskenpflicht im Unterricht.,woraufhin jetzt erste Schulen protestierten.

Zusätzlich wollen die Eltern, dass es mehr Testmöglichkeiten für Lehrer und Schüler direkt in der Schule geben soll. Zudem sollten sich Schulen direkter als bisher auf einen „Plan B“ konzentrieren. Der bestünde darin, das die Schulklassen am Anfang halbiert würden: Je eine Hälfte wäre dann in der Schule oder zu Hause.

„Niemand möchte in der Haut der Kolleginnen stecken“

Auch die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) äußerte sich am Freitag: „Es ergeben sich zu viele ungeschützte Kontakte und Möglichkeiten zur Verbreitung des Virus“, mahnte die Vorsitzende Doreen Siebernik bezüglich des Unterrichts in voller Klassenstärke; teilweise gäbe es 48 Kinder in der Ganztagsbetreuung, „das alles ohne Abstand, ohne Maske, in oft engen und schlecht zu lüftenden Räumen. Niemand möchte in der Haut der Kolleginnen stecken“, bekräftigte Siebernik.

[Jetzt noch mehr wissen: Mit Tagesspiegel Plus können Sie viele weitere spannende Geschichten, Service- und Hintergrundberichte lesen. 30 Tage kostenlos ausprobieren: Hier erfahren Sie mehr und hier kommen Sie direkt zu allen Artikeln.]

Für den Schulstart wünscht sich die GEW, dass schon in der zweiten Schulwoche Abstandsregeln in den Schulen gelten müssen „auch im Unterricht“. Wie das gelingen kann? „Der Präsenzunterricht findet in halbierten Lerngruppen statt. Diese haben im Wechsel eine Woche Präsenzunterricht und eine Woche Distanzlernen.“

Mehr zum Thema Nach nur einer Woche Zwei Schulen in Mecklenburg-Vorpommern wegen Corona geschlossen

Der ehemalige Landesschülersprecher Miquel Góngora erinnerte daran, dass der Landesschülerausschuss unter seiner Federführung bereits vor den Ferien Konzepte zur „Schule in Zeiten von Corona“ und „Lehrstoffvermittlung in Zeiten von Schulschließungen“ vorgelegt habe. Die jetzige Aufregung um das Fehlen eines zentralen Notfallkonzeptes sei „nachvollziehbar“. Góngora betonte, dass „jede Schule andere Voraussetzungen für einen zweiten Lockdown mit sich bringt“. Daher sei es wichtig, mit der Digitalisierung voranzuschreiten.